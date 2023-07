Perluas Peluang Bisnis, PLN Siap Kolaborasi dengan Empat Startup Terpilih dalam Program Connext

PT PLN (Persero) siap berkolaborasi dengan empat startup yang telah terpilih pada program Connext powered by PLN. Empat startup tersebut diantaranya Fresh Factory, Amoda, Kanggo dan Imajin.

TRIBUN-TIMUR.COM - PT PLN (Persero) siap berkolaborasi dengan empat startup yang telah terpilih pada program Connext powered by PLN.

Lewat program yang dimulai sejak Mei 2023 ini, PLN melakukan inkubasi dan kolaborasi dengan startup untuk pengembangan bisnis di sektor energi dan kelistrikan.

Ke-empat startup terpilih pada tahap awal program Connext ini adalah Fresh Factory, Amoda, Kanggo dan Imajin.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, dengan diluncurkannya program Connext, harapannya bagi startup yang terpilih dapat bersinergi dan berkolaborasi sepanjang program ini berlangsung.

“Melalui program Connext, kami menyampaikan dukungan penuh kepada startup terpilih yang akan belajar dan bergabung dengan ekosistem PLN. Ini merupakan bentuk kolaborasi PLN dengan startup yang bertujuan mengubah tantangan global terkait disrupsi teknologi menjadi peluang,” ucap Darmawan.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Hartanto Wibowo menambahkan Program Connext powered by PLN ini terbagi menjadi dua program, yakni inkubasi dan kolaborasi yang ditujukan untuk segmen startup berbeda.

Pertama, program inkubasi ditujukan untuk startup tahap awal yang tertarik untuk belajar dan bergabung dengan ekosistem PLN.

Program ini akan menawarkan pelatihan dan pembinaan one on one untuk meningkatkan pemahaman bisnis dan kinerja startup peserta.

Kedua, program kolaborasi yang ditunjukkan kepada startup tahap lanjut dengan tujuan akhir melakukan kolaborasi bisnis dengan PLN.

“Program inkubasi dan kolaborasi startup ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan teknologi, dan pengembangan model bisnis yang lebih berkelanjutan," ungkapnya.

Hartanto menambahkan, bagi para peserta Connext yang telah lolos seleksi akan menjalani masa inkubasi hingga Oktober 2023.

Adapun, fasilitas yang didapatkan inkubasi startup, antara lain proses diagnosa agar startup bisa mencapai product-market fit, mengadakan group coaching dengan para mentor secara hybrid, serta ada sesi mentoring antara mentor dengan startup secara daring.

“Kegiatan ini terdiri dari, diagnosa sektor bisnis dan perusahaan startup secara daring, sesi one on one dengan coach untuk fokus membahas kolaborasi strategi produk, tim, teknologi, skill bisnis, dan marketing.

Nanti pada puncak acara atau demo day, dimana para peserta akan mempresentasikan ide produk yang akan dikolaborasikan dengan ekosistem PLN,” tambahnya.