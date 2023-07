Kini Jadi Direktur Utama PT Semen Tonasa, Asruddin Beberkan Kiat Sukses Meniti Karier

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP - Posisi Direktur Utama PT Semen Tonasa kini diisi oleh Asruddin.

Asruddin menduduki posisi dirut berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Penyambutan dirut baru pun telah dilakukan dirangkaikan dengan Tudang Sipulung antara manajemen dengan seluruh karyawan dan karyawati PT Semen Tonasa.

Selain dihadiri oleh jajaran manajemen PT Semen Tonasa secara lengkap, acara ini juga dipenuhi oleh para pejabat Band 1, Band 2, Band 3 Semen Tonasa.

Direktur perusahaan afiliasi, serta ratusan karyawan/karyawati Semen Tonasa yang hadir via Zoom, baik yang berada di kantor pusat maupun yang berada di plant site area pabrik dan Pelabuhan Biringkassi, serta di area penjualan dan packing plant Semen Tonasa.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Kantor Pusat PT Semen Tonasa Pangkep secara offline tatap muka dan online melalui aplikasi Zoom, Rabu (12/7/2023).

Asruddin dalam arahannya menyampaikan harapan dan sekaligus rasa optimisnya bahwa Semen Tonasa dapat melewati tahun 2023 dengan baik.

"Terima kasih atas kerja keras seluruh karyawan dan karyawati, sehingga PT Semen Tonasa tetap bisa eksis dan memberikan kontribusi laba dan penjualan yang positif. Namun tentu saja tantangan tiap tahun semakin berat, termasuk di tahun 2023 ini," katanya.

Sehingga agar bisa survive dan bahkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik, PT Semen Tonasa harus mengejar pertumbuhan.

"Ini adalah tools paling dasar untuk mengukur konsistensi kita dalam bekerja. Sehingga, mau diberi target setinggi apapun, InsyaAllah akan bisa kita capai jika baseline kita growth atau mengalami pertumbuhan," ucapnya.

Dalam kegiatan ini, Asruddin yang juga merupakan karyawan asli Semen Tonasa ini menceritakan kiat suksesnya dalam meniti karier selama delapan tahun belakangan ini.

"Saya kira kuncinya adalah selalu menerima setiap tantangan yang diberikan dan melakukan yang terbaik semaksimal munking. Saya meninggalkan Semen Tonasa 1 Juli 2015 dengan jabatan terakhir sebagai GM Keuangan, untuk menerima penugasan di SIG," imbuhnya.

Setelah itu, Asruddin sempat menjadi Chief Financial Officer di Thang Long Cement, kemudian menjadi VP of Financial Policy and Excellence di SIG.

Kemudian terakhir CEO di Thang Long Cement sebelum diamanahkan sebagai direktur utama Semen Tonasa.