Diam-diam Menikah, Intip 5 Potret Cantik Tina Toon Bersanding dengan Pengusaha Tajir

TRIBUN-TIMUR.COM - Intip potret cantik Tina Toon bersanding dengan pengusaha tajir.

Pelantun lagu Bolo-Bolo, Tina Toon, ternyata diam-diam sudah menikah.

Pernikahan itu bahkan sudah terlaksana Juni lalu.

Kabar bahagia itu dibagikan sendiri oleh Tina Toon di laman instagramnya, Rabu (12/7/2023).

Ia juga menceritakan bagaimana pernikahan itu berlangsung sembari meminta doa restu kepada followers-nya.

"Tanpa mengurangi rasa hormat , ijinkan ak share pernikahanku di bulan Juni kemarin. Sekalian meminta doa restu kepada semuanya dan mohon maaf banget kemarin aku nikahannya sama keluarga inti aku dan keluarga inti suami saja," tulis Tina Toon di laman Instagramnya, Rabu (12/7/2023).

Sebelum mengumumkan kabar bahagianya, Tina Toon sudah memberikan kode.

Dua hari lalu, Tina Toon mengunggah potret dirinya yang menatap seorang pria yang wajahnya tak nampak.

Ia pun menambahkan keterangan 'prewed' pada foto yang diunggahnya.

Sehari setelahnya, ia kembali membagikan potret dirinya melakukan prosesi sangjit, ritual pertunangan dalam tradisi Tionghoa-Indonesia.

Hingga akhirnya ia mengunggah potret bahagianya bersama sang pujaan hati.

Sejumlah artis dan netizen pun tak ketinggalan memberikan ucapan selamat kepada sang penyanyi cilik itu.

"Happy for you. God bless your wedding," tulis marcelinolefrandt.

Baca juga: Bukan Kaleng-kaleng! Sosok Dokter Oscar Saksi Nikah Meylisa Zaara dengan Rizka Atok, Status Single

Baca juga: Rendy Kjaernett Tuntut Syahnaz Sadiqah Minta Maaf ke Lady Layoan: Yang Ngelakuin Bukan Cuma Gue

"happy for u," tulis wibiandrino.