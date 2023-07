Tampang RK Suami Selebgram Meylisa Zaara, Dilapor KDRT Usai Kepergok Chat Mesra dengan Sesama Pria

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah tampang RK suami selebgram Meylisa Zaara yang kepergok chat mesra yang ternyata seorang pria.

Nama Meylisa Zaara jadi pembicaraan hangat di media sosial.

Itu setelah Meylisa Zaara polisikan suaminya usai menerima kekerasan dalam runah tangga (KDRT) karena memergoki chat mesra suaminya dengan sesama pria.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama Meylisa Zaara memergoki RK chat mesra dengan pria.

Hanya saja, emosi Meylisa Zaara kali ini memuncak karena pria yang berhubungan dengan RK adalah orang dekat.

Sosok RK pun jadi sorotan usai Meylisa Zaara membongkar perselingkuhan suaminya. Lantas seperti apa sosoknya?

Suami Meylisa diketahui bernama Rizka Khoirul Atok atau RK.

RK dikenal sebagai pengusaha yang punya tiga lini bisnis.

Di bidang kuliner, ia merupakan pemilik restoran Bumi Panji di Kediri.

Kemudian di bidang fashion, RK punya toko pakaian bernama Taslim Daily.

Sementara di bidang kendaraan memiliki usaha jual beli motor bekas bernama Zen Motor.

Baca juga: Rendy Kjaernett Tuntut Syahnaz Sadiqah Minta Maaf ke Lady Layoan: Yang Ngelakuin Bukan Cuma Gue

Baca juga: Heboh Nathalie Holscher Lepas Hijab, Umi Pipik Akui Sempat Nangis: Saya Akan Menemani Dia Berproses

RK juga pernah menjadi peserta di ajang Take Me Out Indonesia pada 2016 silam.

Setelah kabar perselingkuhan tersebar, RK langsung memprivat akun Instagramnya.

Kronologi Meylisa Zaara Pergoki RK Chat Mesra