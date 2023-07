Tak Ada dari PSM Makassar, Berikut Starting XI Terbaik Pekan Kedua Liga 1 Termasuk Ramadhan Sananta

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga 1 Indonesia melansir daftar pemain terbaik pekan kedua Liga 1 musim 2023 / 2024.

Ada 11 nama terpilih daftar pemain terbaik atau best XI of the week #2.

Dari 11 orang terpilih, tak ada satu pun nama pemain PSM Makassar.

Pada pekan kedua, PSM Makassar kalah dari Dewa United 1-2.

Ini merupakan kekalahan pertama PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie.

Baca juga: Tiga Pemain Asing Persikabo 1973 Terlalu Gacor Wajib Diwaspadai PSM Makassar, Intip Statistiknya

Padahal PSM Makassar sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Kenzo Nambu.

Namun Dewa United mampu membalas dua gol pada babak kedua.

Dua gol Dewa United dicetak D Kolovos dan Alex Martins.

Tak hanya itu, satu pemain PSM Makassar yaitu Erwin Gutawa juga mendapatkan kartu merah.

Berbeda halnya pekan pertama, nama Akbar Tanjung ada pada daftar 11 pemain terbaik Liga 1.

Dari deretan pemain terbaik Liga 1, ada nama eks striker PSM Makassar Ramadhan Sananta.

Pekan kedua, PSS Sleman menjamu Persis Solo.

Laga PSS Sleman vs Persis Solo berakhir 2-2.

Tak ada nama Ramadhan Sananta sebagai pencetak gol.