Lepas Peserta Pornas XVI Korpri Kementan, Mentan SYL: Kalian Harus Juara

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melepas peserta Pekan Olah Raga Nasional (Pornas) XVI Korpri Kementerian Pertanian di Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Bogor.

Sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) peserta dilepas untuk mensukseskan Pekan Olah Raga Nasional (PORNAS) XVI KORPRI tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Semarang Jawa Tengah mulai tanggal 14 sampai dengan 23 Juli 2023.

Mentan SYL mengungkapkan rasa bangganya karena berkesempatan melepas secara langsung para peserta Pornas Kementan.

Ia berharap peserta yang dilepasnya ini mampu meraih juara dan membawa nama baik Kementan diajang olahrga nasional tersebut

“Kalian harus juara, juara yang saya maksud itu lebih ke arah kemauan dan bagaimana perjuangan kalian untuk menjadi juara, bukan pialanya, you become what you think” tegas Mentan SYL dihadapan para peserta Pornas yang berasal dari unit kerja eselon I di Kementan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, strategi yang matang dapat membantu para peserta untuk meraih kemenangan. Strategi tersebut juga dapat mendorong para peserta memperhitungkan langkah dengan cepat dan tepat di pertandingan nanti.

Sambutan Mentan SYL dihadapan para peserta Pornas yang berasal dari unit kerja eselon I di Kementan. (DOK KEMENTAN)

“Jadi bukan hanya soal kalah dan menang, tapi bagaimana kalian mengeluarkan seluruh kemampuan untuk bertanding, kalau kalian mampu mendapat piala, ya tentu kami turut bangga” jelasnya.

Selain ajang meraih prestasi olah raga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian.

Mentan SYL menyebut kegiatan ini sekaligus ajang untuk membangun networking, meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, sportivitas, mentalitas, kesehatan jasmani, membangun dan memperkuat jiwa korsa, serta mempererat rasa persaudaraan.

“Selamat berjuang, raihlah prestasi setinggi tingginya, jaga nama baik dan martabat Kementerian Pertanian, junjung tinggi jiwa sportivitas, dan tetap jalin kebersamaan dalam meraih prestasi” bebernya.

Sebagai informasi, Pornas ke VXI tahun ini akan diikuti 101 Kontingen dari 63 Kementerian / Lembaga dan 38 Provinsi.

Adapun 10 cabang yang akan dipertandingkan meliputi Balap Sepeda, Basket, Bola Volly, Bulu Tangkis, Catur, Futsal, Gate Ball, Senam Korpri, Tenis dan Tenis Meja.(adv\reskyamaliah).