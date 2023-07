Prodi Tata Hidang Poltekpar Makassar Laksanakan Pengembangan Kompetensi di Bali

TRIBUN-TIMUR.COM - Program Studi (Prodi) Tata Hidang (TAH) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi atau upgrading skills bagi para pengajar/instruktur dan pengelola program studi pada 6 s.d 9 Juli 2023 di Provinsi Bali.

Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta dan didampingi oleh Ketua Jurusan Hospitaliti sebagai perwakilan Manajemen.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan yang bergerak di industri Perhotelan, khususnya bidang pengelolaan Food and Beverage Services Management.

Kegiatan tersebut diawali dengan melakukan kunjungan ke The Apurva Kempinksi Resort Bali, pada kesempatan tersebut peserta diterima oleh Bapak Harrison Tompodung selaku Director of Training and Quality Management.

Peserta juga mendapatkan penjelasan materi kompetensi terkait "Digitalization in FBS Management" dan "Updating Quality Customer Services in Digital Era" yang dibawakan oleh Faisal Mantovani (Ass. People Training Manager) dan Deni Sufitri (Restaurants Operation Manager).

Peserta upgrading skills juga berkunjung ke Hatten Education Center yang merupakan lembaga pelatihan kerja yang berfokus pada pengetahuan mengenai wine dan spirit dan merupakan lembaga pertama di Indonesia yang berhak menyelenggarakan sertifikasi internasional di bidang Wine dan Spirit.

Kegiatan upgrading skills ini diikuti oleh 10 orang peserta dan didampingi oleh Ketua Jurusan Hospitaliti sebagai perwakilan Manajemen.

Pada kesempatan tersebut peserta mendapatkan materi kompetensi mengenai "Introduction to Wine, Wine testing Technique, Wine and Food Pairing, and Visiting Factory" yang dibawakan oleh Ni Nyoman Kertawidyawati SE Par, M.Tr. Par, CHT, CHE., (WSET Educator).

Selain mengunjungi The Apurva Kempinksi Resort Bali dan Hatten Education Center para peserta juga mengunjungi Anantara Uluwatu Resort dan mendapatkan paparan materi kompetensi mengenai "Human Resources Development System" dan "Updating FBS Management at the Resort" yang dibawakan oleh Ni Nyoman Ade Indah Putri Melati, S.Sos, CHT. (Learning Manager).

Selama kegiatan berlangsung, disamping peserta mendapatkan pengembangan wawasan melalui pemaparan materi, peserta juga berkesempatan untuk melihat langsung proses operasional khususnya di outlet Food & Beverage Services pada industri yang dikunjungi.

Ketua Program Studi Tata Hidang (TAH) Poltekpar Makassar, Ratna mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan tenaga pengajar dan instruktur yang ada di Poltekpar Makassar khususnya di program studi Tata Hidang, agar apa yang diajarkan kepada mahasiswa sesuai perkembangan dan kebutuhan industri.

"Kita sebagai pengajar dan pengelola program studi khususnya di Prodi Tata Hidang harus selalu mengupdate perkembangan di industri, sehingga apa yang diajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga melalui kegiatan pengembangan kompetensi ini, kami bisa link and match dengan kebutuhan industri" jelas Ratna.

Sementara itu Muhammad Arif salah satu peserta yang merupakan tenaga pengajar Prodi Tata Hidang mengatakan dirinya sangat senang dapat ikut dan mengapresiasi program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan ini.

"Seperti yang kita ketahui industri F&B terus berkembang seiring dengan perkembangan sehingga sangat perlu untuk secara berkala melakukan kunjungan ke industri untuk memperbaharui pengetahuan terkait proses operasional pada industri F&B, sehingga kami para pengajar juga dapat mengajarkan sesuatu sesuai apa yang berkembang di industri dan hal yang paling berkesan pada kegiatan ini, kami bisa melihat langsung proses pembuatan wine dan juga kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan materi tentang basic wine knowledge, wine pairing dan banyak hal lagi tentang wine" ujarnya.(adv\reskyamaliah).