3 Hari MPLS, SMP Telkom Hadirkan Pembicara dari MC Hingga Content Creator

Makassar, Tribun - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau dulunya dikenal sebagai Masa Orientasi Siswa (MOS) merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di suatu sekolah untuk mengawali tahun ajaran dan menyambut kedatangan para peserta didik baru.

SMP Telkom Makassar akan mengadakan kegiatan MPLS selama tiga hari, Senin-Rabu (10-12/7/2023). di halaman sekolah dan aula kelas.

Kegiatan MPLS dilaksanakan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan guru sebagai pihak pengawas serta pemantau kegiatan selama MPLS berlangsung.

Di bawah Komandan Ketua OSIS SMP Telkom Makassar, Fathiyah Zahirah, MPLS Tahun Pelajaran 2023/2024 ini mengambil tema Let’s Get Started…!.

“Tema Let’s Get Started…! dipilih karena MPLS merupakan start pertama dari seluruh siswa baru dalam menimba ilmu serta mengandung falsafah saat pertama kali siswa tersebut menginjakkan kakinya di SMP Telkom, maka saat itu juga harus sudah siap untuk mewujudkan mimpinya dengan menimba beragam ilmu di sekolah ini,” ujar Fathiyah.

Pada pelaksanaan MPLS kali ini akan banyak materi kekinian yang disharing dengan siswa baru. Materi yang simple, kekinian dan ada kaitannya dengan teknologi serta life style.

Pemateri juga dipilih dari influencer, selebgram serta motivator terkemuka yang ada di Kota Daeng. Fathiyah yang kerab disapa Fazza ini mengatakan.

“Pada hari pertama pelaksanaan MPLS, akan hadir Kak Indry Wijaya, yang merupakan MC kondang di Makassar. Why is Public Speaking Important for Students? akan menjadi tema yang dibawakan,” ujarnya.

Selain itu, di hari kedua hadir pula dua sosok inspiring, yaitu Kak Sarwandi Eka Sarbini dan Kak Azhe Rahman yang akan membawakan tema Be A Content Creator serta Banyak Bakat Pasti Banyak Cuan?

Dan di hari terakhir akan hadir pemateri dari YKP2N Makassar (Yayasan Kelompok Peduli Penyalahguna Narkotika) bersama salah seorang ex-user yang berbagi pengalaman.

MPLS Tahun Pelajaran 2023/2024 ini selain dijejali kisah dan motivasi dari individu yang terkenal seperti di atas juga menampilkan presentasi dari divisi-divisi yang ada di SMP Telkom Makassar.

SMP yang juga merupakan salah satu Sekolah Penggerak di Makassar ini akan berbagi materi kurikulum, kesiswaan dan karakter, sarana dan prasarana serta aplikasi pembelajaran berbasis teknologi yang akan digunakan selama bersekolah di sekolah yang terkenal dengan taglinenya Sekolah Asyik dan Keren ini.

Fazza menambahkan bahwa pada pelaksanaan MPLS nantinya juga akan ditampilkan siswa-siswa yang berprestasi di bidang kesenian, serta juara FLS2N kategori Pantomim (2023), kategori Kreativitas Musik Tradisional (2023), Seni Tari (2022) serta bakat-bakat siswa lainnya di bidang vokal, dance dan band. (*)