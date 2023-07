Nonton Drakor King the Land Sub Indo Episode 7 dan 8, Tayang 8-9 Juli 2023 - Klik di Sini.

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut link nonton online drama Korea King the Land sub Indo episode 7 dan 8.

Link nonton online drama Korea King the Land sub Indo atau link nonton King the Land sub Indo episode 7 dan episode 8 banyak dicari.

Bagi Anda yang ingin nonton online King the Land sub Indo, Anda berada di tempat yang tepat.

Pada artikel ini, Tribun-Timur.com bagikan link nonton onlone King the Land sub Indo.

Seri televisi ini tayang perdana di JTBC pada tanggal 17 Juni 2023 dan disiarkan setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 22:30.

Drama Korea King the Land sudah memasuki episode 7 pada penayangannya Sabtu 8 Juli 2023 malam.

Sementara Korea King the Land akan tayang Minggu 9 Juli 2023 malam.

Pada episode sebelumnya, yakni King the Land episode 6, Goo Won datang menyelamatkan Sa-rang yang terjatuh di hutan.

Setelah kebersamaan mereka selama beberapa hari berikutnya, Goo Won pun mengajak Sa-rang berkencan.

Untuk preview King the Land episode 7, benih-benih cinta sudah mulai tumbuh antara Lee Junho dan Cheon Sa-rang.

Lee Junho terus meyakinkan Cheon Sa-rang bahwa perasaannya tulus.

Saksikan King the Land episode 7 di JTBC Sabtu 8 Juli 2023 malam.

Bagi pemirsa luar negeri termasuk Indonesia, jika tidak bisa mengakses JTBC, Anda bisa menonton King the Land secara online.

Ada banyak situs online yang menyediakan drama Korea King the Land sub Indonesia seperti Dramaqu, Bioskop Keren, hingga LK21.