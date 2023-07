Penyanyi Asal Hong Kong Coco Lee Meninggal, Kakak Ungkap Kondisi Memilukan Sang Adik Sebelum Koma

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka bagi industri musik Hong Kong.

Penyanyi Coco Lee meninggal dunia pada Rabu (5/7/2023).

Coco Lee yang merupakan penyanyi OST Mulan versi Mandarin ini meninggal diusianya yang ke 48 tahun.

Pelantun Before I Fall in Love itu didiagnosis mengalami depresi.

Ia pun meninggal dunia setelah mengalami koma karena mencoba mengakhiri hidupnya pada Minggu (2/7/2023).

Kakak Coco Lee, Nancy, mengungkap kondisi memilukan yang dialami sang adik.

"Dengan kesedihan mendalam, kami di sini (untuk) menyampaikan berita yang paling menghancurkan: Coco mengalami depresi selama beberapa tahun ini, tetapi kondisinya memburuk secara drastis selama beberapa bulan terakhir," ucap Nancy seperti dikutip dari straittimes.

Pada Minggu itu, Coco Lee, langsung dibawa ke rumah sakit.

Namun, nyawanya tak tertolong hingga meninggal dunia pada Rabu.

Sang kakak mengatakan, Coco Lee selama ini sudah mencoba bantuan profesional untuk mengatasi masalah depresinya.

Keluarga lantas mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan penggemar atas dukungan yang diberikan kepada Coco Lee.

Mereka juga berterima kasih kepada tim medis atas upaya untuk menyelamatkan nyawa sang penyanyi.

Coco Lee merupakan penyanyi, penari, penulis lagu, dan produser musik asal Hong Kong.

Pada tahun 90-an, lagu Coco Lee berjudul "Do You Want My Love" bertengger di tangga lagu Amerika Serikat.

