Cara Dapat Tiket Konser Dewa 19 dan Iwan Fals Gratis, Yamaha Juga Bagi 500 Kupon Servis dan Oli

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) selaku distributor resmi motor Yamaha area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali menyemarakkan Yamaha Day 2023 (68th).

Seramak Yamaha Day pun mulai digelar serentak di area Sulselbar pada Sabtu (1/7/2023).

Pelayanan spesial diberikan kepada konsumen loyal Yamaha.

Pelayanan tersebut dengan memberikan fasilitas gratis servis dan oli Yamalube.

Sebanyak 500 konsumen pengguna sepeda motor Yamaha memanfaatkan layanan servis dan ganti oli gratis.

General Manager PT SJAM, Frengky J Tunandar, berterima kasih kepada seluruh konsumen yang mempercayakan pilihannya kepada Yamaha.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi dari Yamaha untuk konsumen.

“Sesuai dengan tema Yamaha Restart and Rev Up. kami harap ikatan yang dimiliki oleh Yamaha dan konsumen semakin erat kedepannya,” katanya, via rilis, Senin (3/7/2023).

Yamaha juga membagi-bagikan 68 tiket Konser Suara dari Selatan.

Juga ada kaos Yamaha Day gratis untuk konsumen yang bertransaksi unit Yamaha Fazzio.

Konser yang menghadirkan Dewa 19, Ari Lasso, hingga Iwan Fals ini akan berlangsung 20 Juli 2023 di parkiran TSM Makassar.

Cara mendapatkan tiket tersebut yakni dengan melakukan pembelian Fazzio mulai 1 Juli.

Kemudian konsumen wajib mengikuti turing pada 20 Juli menuju konser.

Penawaran ini berlaku khusus wilayah Makassar dan Gowa.

Disambut Baik Konsumen

Layanan istimewa Yamaha Day 2023 disambut antusias oleh para konsumen loyal Yamaha.

Konsumen Yamaha, Muhammad Takbir menyampaikan rasa terima kasih dan kegembiraannya kepada Yamaha.

“Saya selalu senang dengan pelayanan dari Yamaha. Apalagi dengan adanya event gratis seperti ini, saya sebagai pengguna motor Yamaha senang bisa ikut berpartisipasi mendapatkan kesempatan ini,” katanya.

“Semoga ke depannya, Yamaha bisa semakin sukses dan bisa sering mengadakan program seperti ini,” harap Takbir. (*)