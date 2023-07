Penyebab Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur Sehari, Siapa Diuntungkan?

Persija Jakarta vs PSM Makassar. Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar diundur ke Senin (3/7/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM - Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar resmi diundur.

Laga big match Persija Jakarta vs PSM Makassar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sebelumnya, duel Persija Jakarta vs PSM Makassar akan digelar, Minggu (2/7/2023).

Namun laga ini resmi diundur sehari.

Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar akan digelar, Senin (3/7/2023).

Kepastian laga Persija Jakarta vs PSM Makassar ditunda berdasarkan keputusan Liga Indonesia Baru (LIB).

Hal ini dilakukan setelah rapat koordinasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023.

Penundaan laga berdasarkan Surat LIB Nomor: 307/LIB-COR/VI/2023 perihal Penyampaian jadwal kompetisi BRI Liga 1- 2023/24 tanggal 22 Juni 2023 .

PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP.

"Laga antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK,” tulis surat LIB.

“Diinformasikan kepada klub Persija Jakarta, untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, klub atau tim tamu, dan pihak terkait agar pertandingan berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Merespons keputusan tersebut, manajemen Persija Jakarta mengaku tetap fokus menatap laga perdana kontra Juku Eja - julukan PSM.

“Semangat kami dalam menghadapi laga perdana tetap sama. Seluruh elemen tim dan manajemen klub, dan panitia pelaksana (panpel) pertandingan, tetap mempersiapkan laga vs PSM dengan maksimal untuk meraih hasil terbaik,” tutur Ambono Janurianto, Direktur Utama Persija.

Di sisi lain, bagi penonton yang telah memiliki tiket pertandingan, otomatis dapat digunakan pada jadwal pertandingan.