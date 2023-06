CEO Tribun Network Dahlan Dahi: Golf Turnamen 2023 Ajang Komunikasi Para Pecinta Golf  

TRIBUN-TIMUR.COM - CEO Tribun Network Dahlan Dahi mengatakan Golf Tournament 2023 yang digelar Tribun Network X Sinar Mas Land bukan kompetisi biasa.

Menurutnya, Golf Turnamen 2023 tingkat nasional ini juga ajang untuk berkomunikasi antara masyarakat pecinta golf.

“Bukan hanya bicara fairplay, kompetisi ini mendorong diri untuk tumbuh,” katanya di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Minggu (25/6/2023).

CEO Tribun Network Dahlan Dahi menuturkan tanpa kompetisi diri seseorang akan sulit mencapai hal yang terbaik dari dirinya.

Untuk menjadi the best of yourself kita harus berkompetisi,” lanjutnya.

Dia menambahkan ide mengenai turnamen ini justru dari Jambi meski Tribun dan Sinar Mas Land ini memiliki kantor pusat di Jakarta.

Ia juga mengatakan, inisiasi yang dilakukan kedua pihak ini memang senada dengan tageline Tribun Network 'Mata Lokal Menjangkau Indonesia'.

"Dari kantor kita di Jambi, ketemu kantor Sinar Mas Land di Jambi, punya ide ini tapi diselenggarakan di Jakarta," ujarnya.

"Ini menurut saya bagus sekali, idenya dari daerah tapi diselenggarakan di Jakarta pada level yang seperti ini, mungkin itu yang bisa kami kontribusikan untuk Indonesia," imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengatakan setidaknya ada sekira 100 pegolf yang berpartisipasi dalam ajang ini.

Para pegolf itu sebagian besar adalah petinggi dari organisasi atau perusahaan masing-masing.

"Ini event besar, menghadirkan lebih dari 100 orang. Kalau dilihat dari backgroundnya sebagian besar Director level," katanya.

"Tentu tantangan terbesarnya adalah bagaimana menikmati turnamen ini. Satu, bagaimana para profesional ini bisa kumpul, kedua bagaimana menikmati pertandingan ini sebagai bagian meningkatkan kualitas hidup kita semua," imbuhnya. (*)

