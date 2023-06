Dulu Robert Alberts Tak Sudi Asnawi Mangkualam Bek Kanan, Kini Eks PSM Makassar 'Kantongi' Garnacho

Eks Pelatih PSM Makassar Robert Alberts dan aksi Asnawi Mangkualam saat berhadapan dengan Alejandro Garnacho di laga Timnas Indonesia vs Argentina pada, Senin (19/6/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat? Asnawi Mangkualam sebelum menjadi bek kanan andalan Timnas Indonesia dulunya sempat ditolak bermain di posisi tersebut oleh Robert Alberts di PSM Makassar.

Timnas Indonesia kalah dari juara Piala Dunia 2022 Argentina 0-2 pada partai FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senin (19/6/2023), namun Asnawi Mangkualam mendapat pujian setinggi langit.

Bagi para pecinta sepakbola Tanah Air tak ada lagi perdebatan, Asnawi Mangkualam layak menyandang status man of the match meski laga Timnas Indonesia vs Argentina berakhir 0-2.

Bermain sepanjang 90 menit dan dipercaya memimpin Timnas Indonesia sebagai kapten, Asnawi Mangkualam membuktikan dirinya bahwa pemain Indonesia juga bisa tampil baik di hadapan bintang-bintang dunia.

Eks PSM Makassar yang kini membela klub Liga 2 Korsel Jeonnam Dragons itu mencatatkan statistik yang memukau.

Sebagai pemain bertahan, Asnawi Mangkualam memenangkan 8 duel dari 12 kali sepanjang 90 menit.

Tak hanya itu, Asnawi Mangkualam juga mencatatkan 4 sukses tekel dari 6 kali percobaan.

Bahkan aksi yang paling memukau Asnawi Mangkualam kala berduel dengan bintang muda Argentina dan Manchester United Alejandro Garnacho.

Pada babak pertama, Asnawi Mangkualam bertugas mengawal winger Fiorentina Nicolas Gonzalez yang dimainkan Argentina sebagai pengganti Lionel Messi yang absen di laga ini.

Asnawi mampu menjalankan perannya menjaga ketat Nicolas Gonzalez.

Lalu di babak kedua Nicolas Gonzalez ditarik keluar dan digantikan oleh Alejandro Garnacho tepatnya menit 60.

Sepanjang 40 menit, sangat seringa Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho terlibat duel satu lawan satu.

Tetapi Asnawi Mangkualam terlihat beberapa kali mematahkan drible dari Alejandro Garnacho.

Tercatat sebanyak 3 kali Asnawi Mangkualam melakukan sleding bersih saat Alejandro Garnacho menguasai bola.