Kendala Persija Belum Rampungkan Skuad Asing 2 Pekan Sebelum Lawan PSM, 2 Mantan Potensi CLBK

TRIBUN-TIMUR.COM - Persija Jakarta belum merampungkan skuadnya jelang Liga 1 musim 2023 / 2024.

Padahal Persija Jakarta akan menjadi partai pembuka di Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Tim Macan Kemayoran akan menjamu juara Liga 1 PSM Makassar, 1 Juli 2023.

Persija Jakarta baru memiliki dua pemain asing.

Menilik kedalaman skuad, PSM Makassar nampak lebih unggul dibanding PSM Makassar.

Keduanya Ryo Matsumura dan Ondrej Kudela.

Sementara PSM Makassar saat ini sudah memiliki enam pemain asing.

Mereka Yuran Fernandes, Wiljan Pluim, Kenzo Nambu, Everton Nascimento, Adilson Silva dan Kike Linares.

Bahkan PSM Makassar sudah melewati kualifikasi Liga Champions Asia (LCA) melawan Bali United.

Meski PSM Makassar kalah adu penalti dari Bali United, namun dua pemain asing baru PSM Makassar sudah membuktikan layak berseragam Juku Eja.

Persija Jakarta masih membutuhkan empat pemain asing tambahan menghadapi Liga 1.

Persija Jakarta baru-baru ini resmi melepas tiga pemain asingnya di musim 2022/2023, yakni Michael Krmencik, Hanno Behrens dan Abdulla Yusuf Helal per 15 Juni 2023.

"Persija resmi mengakhiri kerja sama dengan tiga pemain asingnya yaitu Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdulla Yusuf Helal. Thanks for the journey, guys," tulis ofisial Persija Jakarta melalui Insatgram resmi klub, @persija pada Kamis (15/6/2023).