Hadir di Suporter Fest Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares Bicara Ungkap Peran Pemain Keduabelas

Tribun-Timur.com

Penyerahan cinderamata kepada Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares usai jadi pembicara di Talk show road to Supporter festival di Just Syndicate Cafe di Kompleks, Ruko New Zamrud, Jl. A. P. Pettarani, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Jumat (16/6/2023).