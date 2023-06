Yuk Ramaikan Pikataka Fest Poltekpar Makassar, Ada Pameran UMKM, Lomba, Perfom Musisi Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menghadirkan Pikataka Fest 2023.

Kegiatan tersebut akan digelar di lapangan Poltekpar Makassar, selama dua hari, Jumat-Sabtu (16-17/6/2023).

Demikian disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pikataka Fest 2023, Islahuddin, dalam konferensi pers di Auditorium Soesilo Soedirman lantai 9, Kampus Poltekpar Makassar, Kamis (15/6/2023).

Hadir pula dalam konferensi pers, Dosen Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara Syafruddin, dan beberapa panitia pelaksana lainnya.

Islahuddin dalam kesempatan itu menjelaskan, Pikataka Fest 2023 mengangkat tema Act Your Skill and Explore the Art of Creativity.

“Pikataka Fest merupakan singkatan dari Politeknik Pariwisata Makassar Festival, yang mana tahun ini merupakan tahun perdana festival ini diselenggarakan,” jelasnya, Kamis (15/6/2023).

Event ini dikelola oleh mahasiswa Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara (PKA) yang berkolaborasi dengan Program Studi Tata Hidang (TAH) dan Program Studi Divisi Kamar (DIK).

Sebagai event festival, Pikataka Fest memiliki serangkaian aktivitas yang memberikan keseruan serta hiburan bagi pengunjung yang datang.

Beberapa aktivitas akan dihadirkan adalah pameran UMKM, lomba-lomba, pagelaran seni budaya, talkshow dan penampilan beberapa musisi lokal Kota Makassar.

Islahuddin mengatakan, kegiatan ini menjadi media bagi pelaku UMKM untuk meperkenalkan produk dan layanan yang dijual.

Dimana dalam kegiatan ini 50 persen UMKM yang terlibat merupakan usaha yang dikelola mahasiswa dan alumni Poltekpar Makassar sendiri.

“Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi remaja dalam menyalurkan bakat dan kreativitasnya melalui berbagai perlombaan yang kita selenggarakan,” kata Islahuddin.

Adapun UMKM akan berpartisipasi pada kegiatan ini berjumlah 20 tenant yang terdiri atas UMKM Kuliner, Fashion dan Kriya.

UMKM Kuliner bergabung diantaranya Miehasiswa, Jupe bakso, Jr tea Indonesia, Darren, Moctail bar, Kedai sagara, Chilin kriuk, Mao krepes, Let's eat, Meltcone, Het Se Nusantara, Dimasakin by mamamel, Flo coffe dan Raja Rice bowl.