Terbaru! Link Download Transformers Sub Indo Gratis dan Link Nonton Transformers, LK21 dan IndoXXI

link download transformers rise of the beast

Makassar, Tribun - Salah satu link yang banyak dicari oleh penonton film adalah link download Transformers: Rise of the Beasts Sub Indo gratis.

Begitu pula dengan link nonton online Transformers Sub Indo, Transformers: Rise of the Beasts.

Saat ini, film Transformers: Rise of the Beasts tengah diputar di bioskop.

Jika Anda sedang mencari link nonton online Transformers sub Indo dan link download Transformers sub Indonesia

Anda dapat menemukannya di situs seperti Rebahin, Indoxxi, Bioskopkeren, serta LK21 dengan kualitas cam

Namun, perlu diingat bahwa link-link tersebut merupakan versi cam atau bajakan yang direkam di bioskop.

Oleh karena itu, sebagai media, Tribun Timur tidak mendukung atau menganjurkan penonton untuk menonton atau mendownload film bajakan.

Transformers: Rise of the Beasts adalah film aksi dengan sentuhan fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Steven Caple Jr. dan didasarkan pada komik Transformers karya Hasbro. Ceritanya dipengaruhi oleh Beast Wars dan mengusung genre aksi, petualangan, dan sci-fi.

Film ini merupakan seri ketujuh dari seri film Transformers dan menjadi sekuel untuk Bumblebee (2018).

Bintang-bintang yang terlibat dalam film ini antara lain Michelle Yeoh, Peter Dinklage, dan Pete Davidson.

Sinopsis Transformers: Rise of the Beasts

Mengisahkan tentang Noah, seorang pria muda yang tajam asal Brooklyn, dan Elena, seorang peneliti artefak yang ambisius dan berbakat.

Mereka terlibat dalam konflik ketika Optimus Prime dan Autobots harus menghadapi musuh baru yang menakutkan bernama Scourge, yang berusaha menghancurkan mereka.

Dalam film ini, penonton akan diajak dalam petualangan seru mengelilingi dunia dengan penuh aksi, di mana Maximals, Predacons, dan Terrorcons bergabung dalam pertempuran antara Autobots dan Decepticons di Bumi.