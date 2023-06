Buruan! Diskon Rp5 Juta Kalla Kars Masih Berlaku, Ada Hadiah Langsung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Kars, authorized dealer Benelli-Keeway di wilayah Sulawesi masih memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menikmati program diskon Rp5 juta selama Juni 2023.

Bahkan, benefit pembelian motor brand asal Italia ini bertambah.

Seluruh penawaran menarik Benelli-Keeway ini dapat dinikmati dalam program bertajuk Juni Untung Berlimpah (JUMPA).

Selain potongan harga, pelanggan juga mendapatkan hadiah langsung berupa smartwatch, voucher Gastros Cafe, exclusive helm, jacket dan apparel.

Chief Operation Officer (COO) Kalla Kars, Fery Irawan mengatakan bahwa saat ini Benelli-Keeway telah menjadi pilihan terbaru pelanggan dalam memiliki motor dengan desain retro klasik.

“Untuk itu, kami senantiasa memberikan program pembelian yang memudahkan pelanggan dan disertai dengan berbagai benefit. Seperti pada Juni 2023 ini, kami memberikan program diskon besar-besaran hingga Rp5 juta dan beragam hadiah menarik yang langsung dapat dibawa pulang," kata Fery Irawan, via rilis, Selasa (13/6/2023).

Menurut Fery, Benelli-Keeway juga sangat cocok bagi pecinta adventure.

Apalagi dengan hadirnya beberapa komunitas yang sangat aktif melakukan touring, baik jarak pendek maupun jarak jauh.

"Kami melihat para owner Benelli-Keeway sangat solid di komunitasnya masing-masing yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Program touring mereka sangat menantang hingga keliling Pulau Sulawesi, bahkan ke luar pulau," jelas Fery.

Pada segmen adventure, pelanggan dapat memilih Benelli TRK 251, TRK 502 dan Imperiale 400.

Benelli-Keeway pun memiliki model lain yang pas untuk dipakai touring, seperti Keeway SCR 250V, Keeway V250 FI dan Benelli Motobi Series.

Di segmen skutik, pelanggan memiliki pilihan Benelli Panarea 125 dan Keeway Shiny 150.

Pelanggan kini semakin mudah menjangkau produk Benelli-Keeway karena wilayah pemasaran Kalla Kars sudah mencakup kota-kota besar di Sulawesi.

Antara lain Makassar di Jl Veteran Selatan No 130, Parepare di Jl HM Arsyad No 75, Bone di Jl Sukawati, Palopo di Jl H Hasan No 35, Palu di Jl Mangunsarkoro dan Kendari di Jl Ahmad Yani.(*)