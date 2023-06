25 Member TOSCA Chapter of Celebes Turing ke Jawa

Pelepasan komunitas TOSCA Chapter of Celebes Tour to Java di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Senin (12/6/2023). Turing ini digelar dalam rangka perayaan anniversary yang ke-5 TOSCA Chapter of Celebes.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) Chapter of Celebes menggelar Celebes Touring to Java ke Surabaya, Malang, dan Yogyakarta.

Pelepasan komunitas TOSCA Chapter of Celebes Tour to Java dilakukan langsung Chief Executive Officer Kalla Toyota Hariyadi Kaimuddin di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Senin (12/6/2023).

Turing ini digelar dalam rangka perayaan anniversary yang ke-5 TOSCA Chapter of Celebes.

Diketahui, TOSCA merupakan komunitas otomotif pengguna Toyota Sienta yang resmi didirikan pada 28 April 2018 lalu.

Tak hanya touring, TOSCA Chapter of Celebes juga akan melakukan charity berupa penyerahan bantuan ke panti asuhan.

Ketua TOSCA Chapter of Celebes, Naswarulhaq, mengatakan bahwa 25 member TOSCA Chapter of Celebes ikut meramaikan turing ini.

Turing kali ini bukan sekadar turing biasa, namun ajang silaturrahmi antar member TOSCA yang tersebar di wilayah Jawa dan sekitarnya.

“Alhamdulillah touring TOSCA Chapter of Celebes ini dapat terlaksana atas support dari Kalla Toyota. Di setiap kegiatan TOSCA Chapter of Celebes selalu didukung oleh Kalla Toyota. Kami juga berharap teman-teman di TOSCA Chapter of Celebes dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada Kalla Toyota,” katanya, via rilis.

Ketua Toyota Owners Club (TOC) Celebes, Agus Suherman, menyampaikan selamat kepada TOSCA Chapter of Celebes yang akan melaksanakan tour ke Jawa.

Ia mengingatkan member untuk tetap safety riding dan jaga kekompakan serta tertib berlalu lintas.

“Dan yang terpenting, membawa TOSCA Chapter of Celebes dan Kalla Toyota sebagai salah satu dealer terbaik di Kawasan Timur Indonesia,” katanya.

Paling Aktif dan Solid

Chief Executive Officer Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin mengatakan bahwa TOSCA Chapter of Celebes merupakan salah satu komunitas otomotif yang paling aktif dan solid sedari dulu.

Komunitas ini, kata dia, menjadi komunitas yang paling strong dan kompak dalam beraktivitas.

“Kami memberi apresiasi untuk setiap kegiatan komunitas TOSCA Chapter of Celebes maupun TOC Celebes. Kolaborasi akan terus kita jalin, tentunya dengan inisiasi dari rekan-rekan komunitas. Selamat touring dan berlibur. Semoga lancar, hati-hati dijalan dan jaga kesehatan dan keselamatan,” katanya.

Hingga saat ini, komunitas TOSCA telah memiliki kurang lebih 1.500 member yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Diantaranya Jabodetabek, Sumatera Utara, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Kalimatan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan dan Barat.(*)