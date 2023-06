Kalla Toyota Banjir Promo Selama Juni 2023, Ada Grand Prize 1 Unit All New Agya

Usher berpose di samping Toyota All New Agya pada gelaran public display Kalla Toyota beberapa waktu lalu. Kalla Toyota kembali menghadirkan berbagai promo spesial selama Juni 2023.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota kembali memberikan program bertajuk Tukar Tambah Untung Berlimpah selama Juni 2023.

Masyarakat berkesempatan membawa pulang Toyota impian dengan promo Nyicil Rasa Tunai dengan bunga 0 persen hingga satu tahun.

Promo ini sudah termasuk cover asuransi dan keuntungan layanan purna jual berupa servis bekala selama tiga tahun atau servis ketujuh.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin mengatakan, Kalla Toyota juga menghadirkan kemudahan dan penawaran menarik lainnya.

Diantaranya angsuran mulai Rp 2 juta, DP mulai 10 persen, hingga subsidi tukar tambah hingga Rp 5 juta.



“Untung berlimpah di bulan Juni artinya selain kemudahan dalam melakukan trade in pelanggan dapat membeli Toyota dengan banyak kemudahan dan keuntungan berlipat,” kata Suliadin, via rilis, Kamis (8/6/2023).

Tak hanya itu, pelanggan juga berkesempatan mengikuti test drive berhadiah hingga grand prize 1 unit All New Agya bagi pelanggan T-Care.

“Masyarakat berkesempatan mendapatkan grand prize 2 unit E-Motor MX-1200 berlaku untuk pelanggan yang telah melakukan test drive All New Agya, serta melakukan pembelian unit Toyota apapun di bulan Mei hingga Juni 2023 dan telah mengisi data di link yang telah disediakan di semua dealer Kalla Toyota,” tambahnya.

Pengundian akan dilakukan di pagelaran Gathering Online Kalla Toyota periode Juli hingga Agustus 2023.



Suliadin merincikan, program subsidi tukar tambah hingga Rp 5 juta merupakan program tukar tambah mobil lama (semua type) dengan Toyota terbaru untuk model Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris, Fortuner 4x2 dan Innova (ole).

Serta tambahan subsidi tukar tambah Rp 2 juta untuk model Agya.

Sementara paket DP mulai 10 persen merupakan salah satu program penjualan via Kredit yang menawarkan DP ringan mulai 10 persen khusus untuk model Agya dan Calya.



Program Nyicil Rasa Tunai dapat pelanggan dapatkan melalui program paket Spektakuler Smartcash yang memberikan keuntungan diantaranya safety budget customer karena dapat diangsur 11 kali dan total bayarnya lebih murah dibandingkan dengan Cash.

Selain itu, juga bisa didapatkan unit pelanggan yang sudah mendapatkan perlindungan extra, karena sudah include Asuransi All Risk 1 Tahun untuk model Veloz, Avanza Raize dan Rush.

Lalu pogram Bunga Ringan 0 persen merupakan salah satu program dengan bunga atau rate rendah hanya 0 persen untuk tenor periode 1 tahun untuk model Veloz, Avanza Raize dan Rush.

Lebih lanjut, Suliadin memaparkan untuk paket angsuran mulai Rp 2 jutaan berasal dari program new Deal Cermat yang memberikan kemudahan memiliki kendaraan Toyota dengan angsuran yang sangat terjangkau mulai dari dua jutaan.

Selain itu, program New Deal Cermat lebih murah 25 persen dibanding paket reguler serta kemudahan memiliki kendaraan Toyota terbaru dengan DP mulai 20 persen

Program New Deal Cermat berlaku untuk model Veloz, Avanza, Raize, Rush, Agya dan Calya.



Untuk grand prize 1 Unit All New Agya merupakan special benefit bersifat undian, berlaku hanya untuk pelanggan yang telah melakukan pembelian kendaraan baru di Kalla Toyota dan melakukan servis secara on-time dan rutin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengundian akan dilakukan di pagelaran Gathering Online Kalla Toyota periode Oktober 2023,” papar Suliadin. (*)