Jamaah Wafat Indonesia Tembus Angka 40, Surya Saberan CJH Khusus Pertama

TRIBUN-TIMUR.COM - Dashboard sistem komputerisasi dan informasi haji (Siskohat) Kementerian Agama, Sabtu (10/6/2023) petang, tembus 40 jamaah Indonesia, wafat.

Satu jamaah haji khusus, asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), termasuk diantaranya.

Almarhum Surya Achmadi Saberan, jamaah dari PIHK Pt Namirah Amalia Utama, adalah jamaah haji khusus yang wafat di musim haji 2023 ini.

Kepala Seksi Pengawasan Hajj Khusus PPIH Arab Saudi, Rudi N Ambari, Sabtu (10/6) petang mengkonfirmasikan jamaah PIHK itu jadi tanggungjawab mereka.

Data, identitasnya dipegang sebab kalau terjadi sesuatu misalnya meninggal dunia, COD (certipicate of death) dari Muassasah harus rekomendasi dari Kadaker, sebelum diurus atau dimakamkan di Arab Saudi.

Rudi menyebut, sejak kedatangan pertama haji khusus, 4 Juni 2023, lalu sudah tercatat 4.000 jamaah masuk ke Madinah.

Surya meninggal di Madinah, Jumat (9/6) pukul 09:06 WAS.

Dia satu dari tujuh jamaah Indonesia yang wafat di hari Jumat.

Sementara yang wafat Sabtu (10/6) tercatat tiga.

Mereka ACU SANAN INUN (JKS 40 Mekah), BHUNIDHI SAHUMI SAMIT (SUB 8; Mekah), dan ASNAWI SAID MIHI (SUB 43).

Ketiganya wafat di Madinah.

Angka 40 jamaah wafat ini tertinggi dalam tujuh tahun terakhir sekaligus menyamai jumlah wafat harian Jamaah Indonesia di musim haji 2015 lalu.

Hampir 70 persen jamaah wafat adalah kategori lanjut usia (lansia) diatas 65 tahun.

Ada 24 jamaah wafat di Madinah, dan 15 sisanya di Makkah.