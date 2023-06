Unhas Rintis Kerja Sama dengan Lebih dari 40 Universitas Bergengsi Dunia di NAFSA 2023

TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Hasanuddin mengumpulkan lebih dari 40 universitas bergengsi di dunia pada Pertemuan NAFSA 2023 di Washington DC, Rabu (31/5) waktu setempat.

Acara yang bertajuk Unhas Showcase Special Lunch Session ini berlangsung di Hotel Marriot Marquis secara semi-formal.

National Association for Foreign Student Affairs (NAFSA) sendiri merupakan asosiasi nirlaba para lembaga pendidikan terbesar di dunia yang berdedikasi memajukan pendidikan global dan networking pendidikan di dunia.

Acara Konferensi dan Expo pendidikan tingkat dunia ini berlangsung dari 30 Mei hingga 2 Juni 2023 di jantung ibukota Amerika Serikat.

Rektor Unhas Prof.Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc dalam sambutannya menyampaikan kesediaan Unhas sebagai salah satu universitas besar di Indonesia untuk menjadi parner kerjasama global di bidang pendidikan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki.

Rektor Unhas dalam kesempatan tersebut memperkenalkan Indonesia secara umum, Pulau Sulawesi, dan Kota Makassar.

Rektor juga menyampaikan prestasi-prestasi Unhas yang telah diraih, termasuk menghasilkan publikasi dan inovasi yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi didunia, seperti temuan lukisan dinding yang tertua dengan umur sekitar 49.000 tahun di dunia yang ditemukan di kawasan Geopark Maros Pangkep.

Sementara Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Bisnis dan Kewirausahaan Prof, Adi Maulana, M.Phil., PhD., yang ikut dalam rombongan mengatakan, acara yang dikemas makan siang special ini bertujuan untuk memperkenalkan Unhas kepada universitas besar di duani yang potensil dikaukan Kerjasama.

“Unhas sebagai universitas besar di dunia harus lebih agresif memperkenalkan diri di kancah global. Sehingga melalui kegiatan ini, Unhas sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia bisa dikenal dunia,” paparnya.

Sebelum sesi makan siang, acara ini diawali dengan pemutaran video profil Unhas yang menunjukkan capaian-capaian Unhas di berbagai bidang.

“Sejumlah peserta yang hadir menyatakan senang dan siap bekerjasama dengan Unhas dan siap ditindaklanjuti dengan pembicaraan detail mengenai konsep dan skema kerjasama dalam bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa universitas bahkan menyatakan langsung untuk siap menandatangani MoU Kerjasama dan siap melakukan implementasi lebih lanjut,” jelas Prof. Adi

Tercatat yang hadir di dalam pertemuan makan siang tersebut antara lain perwakilan dari University of Nevada (USA), University of California (USA), Kansas University (USA), Bristol University (UK), Tohuku University (Jepang).

La Trobe University (Australia), Texas University (US), China Medical University (Taiwan), University of Ankara (Turki), Nebraska University (USA), University of Lisboa (Portugal), dan beberapa universitas besar lainnya, baik yang baru mengenal Unhas maupun yang telah memiliki hubungan Kerjasama.

Beberapa perwakilan dari universitas yang hadir menyatakan kebahagiaannya bisa hadir dalam acara ini dan menyatakan siap bekerjasama dengan Unhas ke depan.

Paling tidak, beberapa diantaranya sudah menyatakan mengetahui potensi besar yang dimiliki Unhas yang sebelumnya tidak diketahui sama sekali.(adv\reskyamaliah).