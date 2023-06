Bosowa Berlian Motor Buka Pre Order Mitsubishi The New SUV

Bosowa Berlian Motor telah membuka pre-order Mitsubishi The New SUV. Untuk melakukan pre-order, konsumen hanya perlu melakukan booking fee sebesar Rp 5 juta.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bosowa Berlian Motor sebagai Authorized Dealer Mitsubishi di Indonesia bagian Timur telah membuka pre order Mitsubishi The New SUV.

Hal ini sejalan dengan akan diluncurkannya unit tersebut pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 pada Agustus 2023.

National Operation Head PC-LCV PT Bosowa Berlian Motor, Berlan Sumadi mengatakan, untuk melakukan pre-order, konsumen hanya perlu melakukan booking fee sebesar Rp 5 juta.

Namun ketika terjadi pembatalan maka uang tersebut akan dikembalikan 100 persen.

“Tentu sebagai dealer Mitsubishi terbesar di Indonesia bagian Timur, kami Bosowa Berlian Motor sangat menantikan hadirnya Mitsubishi The New SUV yang akan menjadi daya Tarik baru bagi konsumen setia Mitsubishi,” kata Berlan Sumadi, via rilis ke Tribun Timur, Selasa (6/6/2023).

Selain menjadi prioritas utama untuk mendapatkan Mitsubishi The New SUV, konsumen juga akan mendapatkan berbagai benefit.

Diantaranya gratis biaya jasa dan sparepart hingga 20.000 KM/1 tahun, extended warranty 1 tahun/30.000 KM, extended 24 hours emergency service.

“Lalu voucher discount Rp 50 ribu setiap pembelian battery, serta diskon hingga 30 persen untuk pembelian ban Dunlop dan Bridgestone,” jelasnya.

Mitsubishi The New SUV nantinya akan mengisi segmen mobil SUV 5-penumpang dengan dimensi yang lebih kecil, dengan dilengkap dengan 4 mode berkendara, yakni normal, wet, gravel, dan Mud.

Untuk futuristic, mobil ini menawarkan konsep dynamic shield yang mengekspresikan kinerja dan perlindungan khas Mitsubishi.

Lampu depan berbentuk L dibagian atas sejajar dengan kap mesin membuatnya terlihat modern.

Lampu depan berpadu dengan Daytime Running Light (DRL) yang menyerupai huruf T yang ikonik sehingga menguatkan kesan luas.

Baca juga: Yuk Trade In Mobil ke All New Agya, Kalla Toyota Trust Hadirkan Promo Subsidi Rp2 Juta

Baca juga: Kenali 4 Jenis Mobil Listrik dan Contoh Merknya, dari Toyota, Mitsubishi, Hingga BMW

Untuk menyempurnakan aspek futuristic, Mitsubishi The New SUV juga menawarkan keunggulan pada aspek prestigious.

Di mana tampilan head unit dan meter display akan menjadi yang terbesar dikelasnya sama halnya dengan sistem pendingin udara dan premium audio sound system yang juga terbaik dikelasnya.

Selain dua aspek tersebut, para pemilik kendaraan Mitsubishi terbaru yang masih dirahasiakan namanya ini akan menikmati ruang interior terbesar di kelasnya (ruang kaki, ruang bahu, 8-step reclining).

“Untuk Ground Clearance tidak usah diragukan lagi, karena di kelasnya akan menjadi yang tertinggi, sehingga dengan berkendara Mitsubishi The New SUV akan senantiasa memberikan kenyamanan bagi penggunanya diberbagai kondisi jalan,” katanya.(*)