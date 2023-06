3 Pesawat Tempur Lanud Hasanuddin Tampil Memukau di Pembukaan MNEK Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga pesawat tempur Sukhoi 27/30 Skadron Udara 11 dan satu pesawat Boeing 737-200 Skadron Udara 5, memeriahkan upacara pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Senin (5/6/2023) siang.

Tiga pesawat tempur dan Boeing dari Lanud Sultan Hasanuddin itu tergabung dalam Dirgantara Flight.

Pesawat-pesawat TNI AU tersebut tampil memukau mata para delegasi luar negeri, tamu undangan dan para peserta upacara melalui demo udara dan Flypast yang disuguhkan.

Acara bertaraf Internasional yang dibuka Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tersebut, dihadiri juga Danlanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Benny Arfan.

Kolonel Pnb Benny Arfan langsung menyaksikan kepiawaian para Penerbang Sukhoi 27/30 pimpinan Letkol Pnb Setyo Budi Pulungan dan Penerbang Boeing 737-200 pimpinan Letkol Pnb Hendro Sukamdani, MTr Opsla dalam melakukan aksinya.

Sekedar diketahui Latihan bertajuk, 'Partnership To Recover And To Rise Stronger' itu dihadiri Angkatan Laut dari 36 negara.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didampingi KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali membuka kegiatan itu.

Hadir juga Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan sejumlah delegasi dari 36 negara yang bergabung.

Opening seremoni hajatan yang digelar dua tahun sekali itu, berlangsung begitu meriah.

Ada beragam hiburan yang dipamerkan dalam pembukaan kegiatan internasional tersebut.

Diantaranya, tarian empat etnik Sulawesi Selatan (Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar).

Ada aksi terjun payung oleh personel Kopaska TNI AL, Kopasgat TNI AU dan Brimob Polda Sulsel.

Adapun 36 Angkatan Laut dari berbagai negara turut berpartisipasi dalam latihan non perang itu, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil, Brunei Darussalam.

Bangladesh, Cambodia, Canada, China, Chili, Fiji, India, Inggris, Jepang, Kenya, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Netherlands, Oman, Philippina.