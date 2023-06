The Greatest Showman Persembahan Sastra Inggris UNM Hipnotis Penonton

Aksi Panggung The Greatest Showman menghibur mahasiswa di Hall Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (3/5/2023). Drama musikal ini persembahan Mahasiswa Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, UNM.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar (UNM), mempersembahkan drama musikal berjudul 'The Greatest Showman' di Hall Kampus UNM, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (3/5/2023).

Drama musikal tersebut dihadiri ratusan mahasiswa.

Akting dari para talenta berhasil menghipnotis penonton.

Setiap adegan dipadukan dengan musik yang membuat mata penonton tidak berkedip.

Sekretaris Produksi Ghiory menyatakan penampilan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah.

Sehingga, drama ini disajikan dengan apik dan menawan.

"Ini merupakan aplikasi dari mata kuliah wajib yang menampilkan drama musikal," ujar Ghiory.

"Penampilan ini telah berlangsung selama 11 tahun," tambahnya.

Ghiory mengungkapkan bahwa The Greatest Showman merupakan drama musikal terbaik di dunia.

Hal ini menginspirasi mahasiswa Sastra Inggris UNM untuk menciptakan karya-karya seni.

"The Greatest Showman adalah drama musikal yang sangat terkenal dengan lagu-lagu hits seperti 'Never Enough' dan 'A Million Dreams'," katanya.

"Kami telah mempersiapkan ini sebagai penampilan terhebat," tambahnya.

Tepuk tangan bergemuruh setiap kali adegan epik terjadi.

Para aktor dan aktris tampil dengan totalitas yang luar biasa.