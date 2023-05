Putra Bulukumba Bidikan Tavares Batal Berseragam PSM Makassar, Kini Terdaftar Tim Senior Bali United

TRIBUN-TIMUR.COM - PSM Makassar hampir pasti gagal mendatangkan Rahmat Arjuna Reski dari Bali United.

Rahmat Arjuna Reski merupakan pemain kelahiran Bulukumba yang memperkuat Bali United Youth.

Awal bursa transfer Liga 1, PSM Makassar sempat ingin memulangkan Rahmat Arjuna Reski.

Namun upaya itu hampir dipastikan gagal susul Rizky Pellu ke PSM Makassar.

Rahmat Reski memilih akan tetap berseragam Bali United.

Ia kini dipromosikan oleh manajemen ke skuat senior Bali United.

Ia telah terdaftar di skuat senior pada Selasa 30 Mei 2023.

Musim lalu, ia beberapa kali tampil bersama skuad senior Bali United.

Saat itu, Rahmat Arjuna kerap tampil bersama Made Tito Wiratama dan Kadek Arel Priyatna yang sudah lebih dulu berstatus promosi di tim senior.

Selama bersama tim senior, Rahmat Arjuna telah melakoni 8 pertandingan di kompetisi resmi Liga 1 dengan menyumbang 2 assist untuk Bali United.

Kedua umpan gol itu dipersembahkannya kepada Ilija Spasojevic dan Privat Mbarga dalam mencetak gol.

Bahkan pada pekan ke-29 BRI Liga 1 2022/2023, Arjuna memperoleh dua penghargaan sebagai Best Young Player of the Week 29 dan Best XI of the Week 29.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra menilai Rahmat Arjuna merupakan sosok pemain muda yang memiliki talenta sehingga ia tak segan mempermanenkan anak muda berusia 19 tahun itu.

Teco berpesan kepada Rahmat Arjuna harus konsisten mempertahankan usaha dan kerja keras di lapangan karena dari segi adaptasi dia sudah cukup beradaptasi dengan tim senior.