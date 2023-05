7 Kloter Haji Indonesia Diprediksi Disambut Hujan Selamat Datang di Madinah

MADINAH, TRIBUN - Hari ini, Selasa (30/5/2023), sekitar 6.983 jamaah dan petugas haji dari 10 embarkasi haji Tanah Air, akan mendarat di terminal haji bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMMA) Madinah.

Kedatangan jamaah hari ketujuh di Gelombang I ini, tercatat dalam 19 kelompok terbang (flight), dengan dua maskapai; 10 Garuda Airlines (GA)?dan 9 Saudia (SV).

Setidaknya, 7 kloter sore hingga malam diprediksi disambut hujan skala ringan saat pesawat mendarat dan check in di hotel.

Tujuh kloter itu antara lain, Makassar (UPG 9 pukul 13.30), Batam (BTH 11 pukul 16.25 WAS), Solo (SOC 18; 16.40 WAS), Jakarta (JKG 18, 16;35), Medan (KNO 7, 18.40 WAS), Jakarta Bekasi (JKS 15; 19:30 WAS), dan Jakarta (JKS 15; 19:35 WAS).

Ketujuh kloter dari 6 embarkasi ini bakal merasakan air dari langit Madinah, mulai saat mendarat di bandara hingga check ini di 6 hotel kawasan Markaziyah Madinah.

Dua kloter Surabaya (SUB 15) dan Jakarta Pondok Gede (JKG 19) akan tiba di AMAA Madinah pukul 19.10 dan 19.40 WAS.

Hujan "Selamat Datang" ini merujuk prakiraan dari otoritas cuaca dan klimatologi dari National Center of Meteorology (NCM).

Predikasi hujan di awal musim panas di Jazirah Arab, juga dilansir dua situs cuaca global, AccuWeather dan The Weather Channel.

Potensi hujan skala ringan bakal turun sepanjang sore hingga malam, Selasa (30/5/2023) hari ini di Kota Madinah, dan sebagian provinsi Arab.

Kerajaan Arab Saudi mengontrol 13 provinsi di Jazirah Arab.

Seperti akhir pekan lalu, hujan diperkirakan turun setelah Sholat Asar hingga Isya, 15.00 hingga 20.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Pekan lalu, Madinah sudah tiga kali diguyur hujan.

Otoritas iklim Kerajaan Arab, National Center of Meteorology (NCM), melansir hujan batu es dan hujan deras di Madinah, sepanjang Rabu (25/5) hingga Kamis (26/5), adalah fenomena dan indikasi awal musim panas.

Hujan turun lagi di Madinah pada Sabtu (27/5), dan menyusul di Kota Mekkah, 460 km sebelah barat Madinah.