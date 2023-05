MorulaIVf Makassar dan CIMB Niaga Syariah Kerjasama Dukung Program Bayi Tabung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Morula IVF Makassar (MIMK) kini resmi bekerjasama dengan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) sebagai salah satu metode pembayaran yang ringan bagi pasangan yang ingin program IVF (in-vitro fertilization) atau Bayi Tabung.

Dengan memperluas layanannya bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya serta sebagai pusat layanan fertilitas dan bayi tabung yang berlokasi di RSIA Sentosa, Jl. Jend. Sudirman No.52, Sawerigading, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Program ini, merupakan langkah lanjutan dalam strategi pertumbuhan PT. Morula Indonesia melalui rencana jangka panjang perusahaan. Dengan kerja sama ini, Morula

IVF Makassar mengharapkan akan mempermudah pasangan melalui metode pembayaran ringan atas layanan fertilitas yang lengkap dan terpadu untuk memberikan

harapan bagi masyarakat di Indonesia Timur.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilakukan oleh Prof.Dr.dr. Nusratuddin Abdullah,Sp.OG (K)-FER.,MARS selaku Direktur PT. Morula IVF Makassar

dan Ferry Finenko selaku Sharia Consumer Financing Sales Head CIMB Niaga Syariah di Hotel Claro Makassar, Senin (29/5/2023).

Prof.Dr.dr. Nusratuddin Abdullah,Sp.OG (K)-FER.,MARS, mengatakan, melalui sinergi ini, diharapkan Morula IVF Makassar menjadi klinik bayi tabung (IVF) utama untuk

wilayah di Indonesia timur yang dapat terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat merasakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif.

MIMK hadir menyediakan fasilitas Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) secara lengkap dan terpadu, terutama program bayi tabung (IVF) dan Intrauterine insemination (IUI)

atau inseminasi buatan, serta didukung dengan teknologi Pre-implantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A), Preimplantation Genetic Testing for Monogenic Diseases

(PGTM), ERA (Endometrial Receptivity Analysis), ruang konsultasi dokter, ruang operasi khusus tindakan OPU (ovum pick up), ET (embryo transfer), maupun tindakan operatif

lainnya.

Selain itu, MIMK menawarkan layanan pendukung program bayi tabung (IVF) lainnya, seperti laparoscopy, hysteroscopy, konsultasi urologi, andrologi, psikologi,

akupuntur, terapi adjuvant, PRP ovarium dan endometrium, serta tindakan penunjang lainnya.

MIMK juga didukung 6 dokter obgyn terbaik diantaranya adalah Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, Sp.OG (K) - FER., MARS; dr. Amelia Abdullah, SpOG., M.Kes ; dr. Fery Wijaya,

Sp.OG (K) - FER; Dr. dr. Sriwijaya, Sp.OG (K)-FER ; Dr. dr. Monika Fitria Farid, SpOG. , M.Kes, dr.Eddy Rubianto,Sp.OG (K)-FER,

2 dokter Urologi diantaranya adalah dr.Abdul Azis,Sp.U dan Dr.dr.Syarif,Sp.U, juga di dukung dokter Andrologi yaitu dr.Rezia Octarina, Sp.And dan dokter Akupuntur yaitu dr. Aswadi Ibrahim, Sp.Ak, serta didukung psikolog Nur Hafidzah Tanawali, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog

Berdasarkan data dari PERFITRI (Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia) total siklus program IVF di Indonesia pada tahun 2021 tercatat mencapai lebih dari 13.000 siklus

dan Morula IVF Indonesia menguasai hampir 50 persen market share di industri bayi tabung seluruh Indonesia.

Jumlah siklus di Morula IVF Makassar tahun 2022 berjumlah 507 siklus. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa data infertilitas di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 22.043 pasang, sedangkan di wilayah Kota Makassar sendiri terdapat 3.876 Pasangan Usia Subur, atau sama dengan 14 % -nya dari total keseluruhan data pasangan usia subur di wilayah Sulawesi Selatan adalah pasangan infertil.

Melalui PKS ini CIMB Niaga Syariah hadir memberikan solusi pembiayaan untuk memudahkan dalam proses program Morula IVF Makassar yakni di RS Sentosa khususnya

yang ada di wilayah Makassar. Program ini sangat mudah didapatkan oleh calon nasabah cukup mendatangi Pusat Morula IVF yang ada di RS Sentosa Makasaar atau langsung

datang ke kantor cabang CIMB Niaga terdekat, semoga apa yang di ihtiarkan oleh kita semua menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah SWT.

Head of Region Indonesia Timur, Bali & Nusra, CIMB Niaga Ahmad S Ilham mengatakan, atas nama manajemen CIMB Niaga Syariah kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Morula IVF Makassar yang telah berkenan untuk bermitra dengan CIMB Niaga dalam upaya mendukung manajemen Morula IVF Makassar menjadi selangkah lebih maju dalam memberikan layanan secara komprehensif kepada pasien melalui program Xtra Dana CIMB Niaga Syariah.

"Selain program Hospital Xtra, kami juga masih memiliki sejumlah produk unggulan yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh karyawan Morula IVF Makassar di antaranya KPR XtraManfaat iB yang bisa menghubungkan tabungan dengan fasilitas pembiayaan, Xtra Dana pembiayaan umrah, serta sepeda motor & pembiayaan emas" kata Ilham.

“Kerjasama dengan Morula IVF Makassar dengan CIMB Niaga Syariah ini sejalan dengan cita-cita kami membangun layanan kesehatan yang berkelanjutan, dan kerja sama ini

dapat semakin membantu memberikan layanan yang semakin luas, khususnya di program kehamilan berbantu dengan teknologi bayi tabung (IVF)," jelas Nusratuddin.