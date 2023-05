Link Download Fast X Sub Indo Gratis dan Link Nonton Online Fast X Beredar di LK21, IndoXXI, Rebahin

Makassar, Tribun - Video yang dilansir oleh Tribunnews mengisahkan tentang keluarga dan sahabat Dom Toretto yang kembali mendapat ancaman dari musuhnya.

Dom akan diganggu oleh Dante, musuh bernama Dante, yang merupakan anak dari Hermen Reyes, musuh Dom di Fast Five (2011).

Fast X adalah kisah tentang sahabat dan keluarga Dominic Toretto atau Dom (Vin Diesel) setelah melewati berbagai rintangan dan misi.

Di edisi kesepuluh ini, keluarga Dom kembali mendapatkan ancaman dari musuh.

Di edisi sebelumnya, Dom dan teman-temannya berhasil mengalahkan Hernan Reyes, seorang gembong narkoba di Brasil. Namun, Dom tidak menyadari bahwa Hermen Reyes memiliki seorang anak yang memperhatikan semua kejadian yang menimpa ayahnya.

Musuh Dominic Toretto yang bernama Dante (Jason Momoa) mulai mengganggu dia.

Dante adalah anak dari musuh Dominic pada Fast Five (2011) yang bernama Hermen Reyes.

Dante bertekad untuk membalas dendam yang telah direncanakan selama 12 tahun.

Dante ingin Dom membayar atas semua perbuatannya kepada sang ayah dengan cara menyerang keluarga Dom.

Salah satu rencana Dante adalah menyebarkan keluarga Dom di berbagai wilayah untuk mengecoh Dom.

Dante mengincar putra Dom yang berusia delapan tahun sebagai target utamanya. Dom akhirnya mengetahui bahwa Dante ingin melukai anaknya sendiri.

Namun, tidak hanya Dante, ada musuh lain dari Dom yang juga akan mengganggu kehidupan sahabat dan keluarganya.

Film Fast X yang menggabungkan aksi dan balapan mobil merupakan salah satu film yang sangat dinantikan.

Film dengan judul lengkap FAST X: The end of the road begins saat ini sedang diputar di bioskop.