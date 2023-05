Dinas Pariwisata Makassar Gelar Fashion Fiesta 2023

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Disparekraf terus menunjukkan konsistensinya mendukung pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar tidak terkecuali di Sub Sektor Fashion. Dengan melakukan kolaborasi bersama Local Brand, Designer Muda, dan Profesional Designer kebanggan Kota Makassar, Disparekraf melaksanakan Fashion Fiesta Session III.

Kadispar Kota Makassar, Muhammad Roem hadir sekaligus membuka acara Fashion Fiesta. Jumat, 05 Mei 2023.Dengan mengusung Tema “Makassar Inspired”, Penyelenggaraan Fashion Fiesta diisi dengan menampilkan karya 5 orang designer berbakat Kota Makassar. Karya epic dari para designer diperagakan oleh 10 Model berbakat dari Kota Makassar.

Kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa Asosisasi Fashion Designer dari Kota Makassar. Fashion Fiesta akan berlangsung selama 3 hari yaitu 05 – 07 Mei 2023 di Phinisi Point Mall Makassar

Pelaksanaan event ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata Kota Makassar terhadap Sub Sektor Fashion di Kota Makassar. Sub Sektor Fashion merupakan salah satu Sub Sektor unggulan di Kota Makassar. Sub Sektor unggulan di Kota Makassar yang pertama yaitu Kuliner, kedua Fashion, ketiga Kriya, keempat Film, Video dan Animasi.

Acara ini juga diisi Beauty class yang diselenggarakan oleh Wardah Kosmetik selaku sponsor kegiatan yang dilaksanakan Minggu (7/5) dengan menghadirkan Make Up Artist kenamaan kota Makassar yaitu Ridha Rilahi. Dalam acara ini terpilih juga 3 best makeup dan 1 best partisipan.

Disparekraf Kota Makassar terus memfokuskan program-program yang konsen terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Makassar. Pelaksanaan Fashion Fiesta ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha Ekonomi Kreatif di Sub Sektor Fashion yang ada di Kota Makassar dan juga memberikan dukungan kepada pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Makassar khususnya di sub sektor fashion untuk terus berkarya dan berkreasi sehingga nantinya mampu bersaing dengan fashion designer dari kota lain.