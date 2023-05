PSM Makassar Kini Punya Calon Striker Jebolan Timnas, Juku Eja Harus Ikhlas Jika Sananta ke Persis

TRIBUN-TIMUR.COM - PSM Makassar dirumorkan sudah memiliki calon pengganti Ramadhan Sananta musim 2023 / 2024.

Ramadhan Sananta disebut-sebut akan meninggalkan PSM Makassar dan gabung ke Persis Solo.

Ada dua klub menginginkan Ramadhan Sananta yaitu Persis Solo dan Persija Jakarta.

Namun informasi terbaru, Ramadhan Sananta, makin dekat ke Persis Solo.

Ada dua indikasi Ramadhan Sananta akan ke Persis Solo.

Pertama adanya bocoran dari kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho.

"Sananta OTW (On The Way atau bahasa Indonesia-nya menuju) Sakjose," kata Rizky Ridho.

Sakjose sendiri sering digunakan suporter Persis untuk memberikan semangat atau pujian untuk para pemainnya.

Bocoran kedua dari manajemen Persis Solo.

Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona mengatakan pemain anyar Persis sudah siap dan tinggal diperkenalkan.

"Ya intinya pemain baru insya Allah dari segi dokumentasi dan birokrasi sudah selesai semua tinggal nunggu di umukankan saja," kata Bryan Barcelona saat ditemui wartawan di latihan perdana Persis, Sabtu (20/5/2023).

"Jadi jangan ragu kalau kita gak beli pemain, kita sudah selesaikan semua transfernya," ujarnya.

"Tapi kita tinggal tunggu waktu pengumumannya karena beberapa yang dari luar belum ada di Indonesia," tambahnya.

Seolah memberi kode soal Ramadhan Sananta menuju Persis, Bryan Barcelona mengatakan bila pemain anyar yang berasal dari Indonesia baru selesai tugas.