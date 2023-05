Link Nonton Online Fast X Gratis dan Link Download Fast X Gratis di Indoxxi, Rebahin, LK21 Beredar

Makassar, Tribun - Saat ini film bertema balap mobil dan aksi Fast X menjadi salah satu film yang sangat dinanti.

Film yang berjudul lengkap FAST X: The end of the road begins ini saat ini tengah tayang di bioskop.

Apakah Anda sedang mencari link nonton online Fast X sub Indo dan link download Fast X sub Indonesia?

Saat ini di jagat maya beredar link nonton online dan link download Fast X versi cam.

Versi cam adalah versi bajakan rekaman di bioskop. Antara lain di situs rebahin dan di indoxxi serta bioskopkeren.

Dilansir dari tribunnewswiki Fast X adalah film aksi asal Amerika yang rilis pada 19 Mei 2023.

Fast X disutradarai oleh Louis Leterrier.

Sedangkan penulis skenarionya adalah Justin Lin dan Dan Mazeau.

Film ini merupakan film kedua terakhir dari waralaba Fast and the Furious.

Film ini dibintangi oleh Rita Moreno, Charlize Theron, Alan Ritchson.

Adapun genre dari film Fast X yaitu aksi, crime, misteri dan thriller.

Film ke-10 dari Fast and Furious Saga kembali dengan Dom Toretto (Vin Diesel) sebagai pemeran utama yang akan menghadapi berbagai misi, dan melawan rintangan yang mustahil.

Dia dan keluarganya telah menghindari dan mengalahkan semua musuh yang datang.

Kini, mereka menghadapi lawan paling kejam yang pernah mereka hadapi yaitu sebuah ancaman menakutkan yang muncul dari bayang-bayang masa lalu yang didorong oleh balas dendam, dan bertekad untuk menghancurkan keluarga dan menghancurkan segala sesuatu yang dicintai Dom, selamanya.