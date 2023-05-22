Pileg 2024
Video: Demokrat Maros Bidik 6 Kursi di Pileg 2024
Kader Demokrat Maros yang duduk di DPRD, Yusli Rasyid pun dipastikan akan maju kembali.
Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL HIDAYAH
Demokrat Maros resmi mendaftarkan Bacalegnya ke KPU, Minggu (14/5/2023). Rombongan Bacaleg Demokrat diarak oleh puluhan penunggang kuda menuju kantor KPU Maros.
TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Demokrat Maros mengusung 35 Bacaleg dalam Pileg 2024.
Demokrat pun membidik enam kursi di DPRD.
Ketua DPD Demokrat Maros, Shabir menyebutkan kader yang duduk di DPRD, Yusli Rasyid pun dipastikan akan maju kembali.
Selain itu, ada pula beberapa kader partai lain yang rupanya akan "nyaleg" lewat partai besutan SBY ini.
H Amin, mantan anggota DPRD Maros dari partai Nasdem, Yuli dan Ilyas Cika dari Gerindra, H Mursalim dari PKB.
Simak videonya:
(*)
Sumber: Tribun Timur
BERITATERKAIT
Berita Terkait :#Pileg 2024
|Usai Daftar Bacaleg, Kader PAN Herlina Hardim Tampung Aspirasi Sopir Pete-pete
|Daftarkan 40 Bacaleg ke KPU, Partai Garuda Jeneponto: Target 1 Kursi 1 Dapil
|3 Mantan Anggota DPRD Bulukumba dan 2 Kerabat AM Sukri Sappewali Perkuat Demokrat di Pileg 2024
|Daeng Accung Perkuat Nasdem di Dapil 4 DPRD Makassar
|PPP Soppeng Siap Tempur di Pileg 2024, Percaya Diri Raih 1 Fraksi di DPRD