Pileg 2024

Video: Demokrat Maros Bidik 6 Kursi di Pileg 2024

Kader Demokrat Maros yang duduk di DPRD, Yusli Rasyid pun dipastikan akan maju kembali.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
zoom-inlihat foto Video: Demokrat Maros Bidik 6 Kursi di Pileg 2024
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL HIDAYAH
Demokrat Maros resmi mendaftarkan Bacalegnya ke KPU, Minggu (14/5/2023). Rombongan Bacaleg Demokrat diarak oleh puluhan penunggang kuda menuju kantor KPU Maros.   

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Demokrat Maros mengusung 35 Bacaleg dalam Pileg 2024.

Demokrat pun membidik enam kursi di DPRD.

Ketua DPD Demokrat Maros, Shabir menyebutkan kader yang duduk di DPRD, Yusli Rasyid pun dipastikan akan maju kembali.

Selain itu, ada pula beberapa kader partai lain yang rupanya akan "nyaleg" lewat partai besutan SBY ini.

H Amin, mantan anggota DPRD Maros dari partai Nasdem, Yuli dan Ilyas Cika dari Gerindra, H Mursalim dari PKB.

Simak videonya:

(*)

Sumber: Tribun Timur
Tags
Demokrat Maros
Pileg 2024
Tribun Timur
DPRD
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