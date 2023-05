Pee Wee Gaskins, Dere, hingga Stand Here Alone Siap Hibur Warga Makassar

Press conference Mindset Fest 2023 di Atap Hijau Coffee, Jl Macan, Kota Makassar, Sabtu (20/5/2023). Konser ini bakal menghadirkan berbagai band dan penyanyi ternama, seperti Pee Wee Gaskins, Stand Here Alone, hingga Dere di Parkiran Phinisi Point (PiPo) Makassar, 23-25 Juni 2023.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deretan band dan penyanyi papan atas siap menghibur warga Makassar dalam event Mindset Fest 2023.

Konser yang dihadirkan Celebes Indienesia dan Teman Main Entertaiment ini bakal berlangsung di Parkiran Phinisi Point (PiPo) Makassar, 23-25 Juni 2023.

Adapun deretan guest star, seperti Pee Wee Gaskins, Stand Here Alone, Dere, Remember of Today, Daun Jatuh, Soegi Bornean.

Kemudian ada Sheryl Sheinafia, Harveztmoon, Minamid, Natinson, Wyne, Dheandra, Teater Koplo, dan sebagainya.

Ketua Panitia Mindset Fest 2023 Nurul Oktaviani menjelaskan Mindset Fest hadir bukan sekadar konser semata.

Sebab, Mindset Fest 2023 bakal menghadirkan konsep acara yang berbeda, bukan hanya musik.

Nantinya, bakal diisi oleh berbagai item acara, dimulai dari kuliner, education, enterpreneureship, rock and music show, beaty care, dan fashion.

“Jadi ini bukan hanya sekadar konser saja. Semoga nanti Mindset Fest berjalan dengan baik,” katanya, dalam konferensi pers di Atap Hijau Coffee, Jl Macan, Kota Makassar, Sabtu (20/5/2023).

Di kesempatan yang sama, Founder Mindset Organizer, Chandra Mindset mengatakan bahwa Mindset Fest tidak hanya berfokus pada musik saja.

Nantinya, bakal ada sesi talkshow yang diisi oleh berbagai pembicara, mulai selebgram hingga pebisnis.

“Jadi nanti ada pemateri, contohnya selebgram yang bicara tentang dunia entertaiment, bagaimana cara menjadi influencer yang baik, bagaimana memulai bisnis, hingga mempertahankan bisnis,” katanya.

Dirinya menyebut, target peserta dalam acara Mindset Fest yakni anak milenial.

“Untuk target kita memang anak muda, anak SMA, anak yang baru lulus sekolah, dan masyarakat umum,” sebutnya.

Untuk tiket bisa didapatkan di Atap Hijau Coffee, Jl Macan, Makassar.

Saat ini tersedia tiket presale dengan harga mulai Rp 250 ribu.(*)