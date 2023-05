Tampil Lebih Sporty dan Stylish, New Honda Brio RS Resmi Meluncur di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali memperkenalkan model terbaru dari Honda Brio, yakni New Honda Brio RS. Mobil ini menawarkan performa mesin terbesar di kelasnya dan karakter "Fun to Drive".

Setelah sukses diluncurkan di Jakarta pada 5 Mei, kini New Honda Brio RS tampil di kota Makassar, bertempat di Trans Studio Mall mulai 18 sampai 21 Mei, Makassar, Kamis (18/5/2023).

Di mal terbesar tersebut, pengunjung dapat melihat langsung serta dapat melakukan booking untuk model terbaru dari produk ini selama acara berlangsung.

New Honda Brio RS kini hadir dengan desain yang lebih sporty dan fitur-fitur lengkap. Perubahan tampilan eksterior mencakup lampu depan LED, gril depan baru dengan emblem RS, fog lamp LED, spion retraksi otomatis dengan lampu sein LED, desain bumper depan dan belakang baru, lampu belakang kombinasi berdesain baru, dan velg alloy sporty 15" berwarna gelap.

Warna yang ditawarkan mencakup Electric Lime Metallic, Stellar Diamond Pearl, dan Meteoroid Gray Metallic. Fitur keselamatan yang disematkan meliputi dual airbag depan, struktur rangka G-CON + ACE, sistem pengereman ABS + EBD, dan fitur keselamatan lainnya.

Interior New Honda Brio RS dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang memudahkan dan memberikan kenyamanan selama perjalanan, seperti desain pola kursi baru, panel dasbor sporty, sistem pengapian one push, kluster meter sporty dengan layar LCD informasi multi, layar audio 7" dengan teknologi layar sentuh kapasitif, dan pencahayaan baru pada tuas transmisi dan tombol pengatur audio di kemudi.

New Honda Brio Satya juga hadir dengan penambahan fitur baru seperti lampu depan dengan LED DRL, gril depan chrome, velg alloy dua tone 14", dan desain bumper depan baru. Di bagian dalam, terdapat jendela dengan fitur otomatis naik/turun dan anti-pinch, desain pola kursi baru, serta kombinasi warna abu-abu pada door lining dan dashboard.

Harga New Honda Brio dimulai dari Rp 175.900.000 untuk tipe Satya S M/T, Rp 187.600.000 untuk tipe E M/T, dan Rp 198.200.000 untuk tipe E CVT. Sementara tipe RS M/T dijual dengan harga Rp 238.900.000, dan tipe RS CVT dengan harga Rp 248.900.000.

Andy Antonius, General Manager Regional 2 PT Prospect Motor, menyatakan bahwa Honda Brio terus diminati di Indonesia, dengan penjualan tertinggi di beberapa tahun terakhir. Dengan desain yang semakin sporty, fitur-fitur lengkap, dan harga yang terjangkau, Honda Brio diharapkan tetap menjadi mobil favorit di Indonesia.

"Honda Brio telah mencatat penjualan lebih dari 500 ribu unit di Indonesia sejak diluncurkan, dengan tingkat kandungan lokal mencapai 96 persen. Mobil ini juga telah meraih lebih dari 50 penghargaan di Indonesia, termasuk Best LCGC, Best City Car, Best Fuel Consumption, dan Car of the Year," ungkapnya.

Keunggulan Honda Brio juga terbukti di ajang balap, dengan banyak pembalap yang menggunakan Honda Brio dan berhasil meraih kemenangan di Kejurnas Turing Indonesia. Selain itu, Honda Brio juga memiliki komunitas pengguna yang besar, dengan lebih dari 10.000 anggota di seluruh Indonesia.

Tidak hanya diminati di pasar domestik, Honda Brio juga diekspor ke berbagai negara. Sejak tahun 2019, jumlah ekspor Honda Brio telah mencapai lebih dari 25 ribu unit.

Honda Brio pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012 sebagai mobil entry level untuk anak muda dan pembeli pertama kali. Popularitasnya terus meningkat sejak itu dan menjadi salah satu model mobil paling laris di Indonesia.

Dengan keunggulan dalam performa, desain sporty, fitur-fitur lengkap, dan harga terjangkau, Honda Brio diharapkan terus menjadi pilihan favorit bagi konsumen di Indonesia.