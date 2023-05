Bocoran Rizky Ridho Soal Klub Baru Ramadhan Sananta, Suporter PSM Makassar Siap-siap Kecewa

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemain PSM Makassar, Ramadhan Sananta, dirumorkan akan membela Persis Solo musim 2023 / 2024.

Rumor Ramadhan Sananta akan membela Persis Solo makin santer setelah Rizky Ridho memberikan kode.

Rizky Ridho merupakan rekan Ramadhan Sananta di Timnas Indonesia.

Ia sama-sama membela Timnas Indonesia di SEA Games 2023.

Kini Rizky Ridho telah berseragam Persija Jakarta musim 2023 / 2024.

Rizky Ridho membocorkan klub baru Ramadhan Sananta ketika banyak fans Persija Jakarta menanyakan klub baru pemain PSM Makassar.

Rizky Ridho langsung menjawab pertanyaan warganet soal Ramadhan Sananta.

Namun Rizky Ridho mengisyaratkan jika Ramadhan Sananta tak akan berlabuh ke Persija Jakarta.

Ridho menyebut Sananta menuju Sakjose yang juga identik dengan jargon Persis Solo.

Sakjose sendiri sering digunakan suporter Persis untuk memberikan semangat atau pujian untuk para pemainnya.

"Sananta OTW (On The Way atau bahasa Indonesia-nya menuju) Sakjose," kata Rizky Ridho dalam live Instagram-nya, Rabu (17/5/2023).

Patut dinantikan kepastian informasi resmi dari Persis Solo ataupun Ramadhan Sananta terkait rumor tersebut.

Harga Ramadhan Sananta Diprediksi Naik

Persija Jakarta dan Persis Solo harus menyiapkan uang banyak jika ingin mendatangkan Ramadhan Sananta dari PSM Makassar.