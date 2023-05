OMG Perkenalkan Makeup Korean Look pada MUA Barru

Beauty class yang diselenggarakan di Cafe Inspirasi Sumpang Binangae, Barru, Senin (15/5). OMG ingin memperkenalkan produk terbaru sekaligus juga memberikan edukasi ataupun tips makeup Korean look yang saat ini sangat banyak diminati oleh para wanita.

TRIBUN-TIMUR.COM, BARRU - Oh My Glam (OMG) sebagai brand kecantikan yang menjadi jawaban kebutuhan konsumen akan produk kecantikan yang berkualitas dengan harga terjangkau kembali memperlihatkan eksistensinya di komunitas Make Up Artist (MUA) khusunya di kota Barru.

Melalui beauty class yang diselenggarakan di Cafe Inspirasi Sumpang Binangae, Barru, Senin (15/5) ini OMG ingin memperkenalkan produk terbaru sekaligus juga memberikan edukasi ataupun tips makeup Korean look yang saat ini sangat banyak diminati oleh para wanita.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar wanita di luar sana tidak hanya berpatokan pada urusan pribadi sehingga melupakan urusan kecantikan mereka, juga mengajarkan agar bisa mengembangkan bakat mereka lebih dalam lagi dalam dunia kecantikan.