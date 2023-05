Grand Opening Hotel W Three Style, Alternatif Baru dengan Harga Terjangkau di Makassar

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Owner Hotel W Three Premier dan Style, Teddy Wongkar, (kedua kiri) didampingi istri dan orang tuanya melakukan pemotongan tumpeng disela acara Grand Opening W Three Style yang berlangsung di Jl Andi Djemma, Makassar, Jumat (5/5/2023). Hotel W Three Style berada pada level setara dengan bintang 3 (tiga) memiliki keunikan tersendiri dimana hotel ini memberikan khas interior serta fasilitas yang lebih up to date yang menjadi ciri khas dan karakteristik sehingga berbeda dari hotel hotel yang berada di kota Makassar. Hotel ini memiliki 56 kamar, yang terbagi 4 tipe, Studio Room, Style Room, Smart Room & Signature Room, juga dilengkapi dengan jaringan Internet gratis, Smart TV Android, tempat tidur King Koil, restoran, serta ruang pertemuan berkapasitas 200 orang.

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Karyawan berpose di salah satu kamar W Three Style saat acara Grand Opening yang berlangsung di Jl Andi Djemma, Makassar, Jumat (5/5/2023). Hotel W Three Style berada pada level setara dengan bintang 3 (tiga) memiliki keunikan tersendiri dimana hotel ini memberikan khas interior serta fasilitas yang lebih up to date yang menjadi ciri khas dan karakteristik sehingga berbeda dari hotel hotel yang berada di kota Makassar. Hotel ini memiliki 56 kamar, yang terbagi 4 tipe, Studio Room, Style Room, Smart Room & Signature Room, juga dilengkapi dengan jaringan Internet gratis, Smart TV Android, tempat tidur King Koil, restoran, serta ruang pertemuan berkapasitas 200 orang.