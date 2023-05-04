Daftar Kode Redeem Free Fire Hari Ini 4 Mei 2023, Yuk Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik
Dalam kode redeem tersebut terdapat hadiah menarik seperti diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya dapat anda dapatkan
TRIBUN-TIMUR.COM -- Berikut deretan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini Kamis (4/5/2023).
Yuk buruan klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Kode redeem terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Dalam kode redeem tersebut terdapat hadiah menarik seperti diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya yang dapat anda dapatkan secara gratis.
Tentu saja ini kesempatan bagus buat para pemain FF untuk mendapatkan item tanpa mengeluarkan biaya (diamond).
Simak cara klaim kode sebelum melakukan pengeklaiman secara online.
Kumpulan Kode redeem Free Fire hari ini, 4 Mei 2023 (Dikutip dari Ligagame)
Reward
FF11-R1E9-PX56 (Bloody Vase (Mask) & Artificial Intelligence Weapon Loot Crate)
FF11-DAKX-4WHV (1x Heartthrob (Male) (Head) & 1x M60-Gold Coated Weapon Loot Crate)
FF11-HHGC-GK3B (Pumpkin Warrior (Bottom) & Vandal Revolt Weapon Loot Crate)
FF10-HXQB-BH2J (1x M1014-Demolitionist)
FF10-1TSN-JX6E (1x Malice Joker & 1x Imperial Rome Weapon Loot Crate)
FF10-PRF6-299F (1x Black Rose Rocker (Mask) & 1x Justice Fighter Weapon Loot Crate)
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