Deretan Pemain Muda Incaran Persija Jakarta, 4 Pemain PSM Makassar dan eks Persebaya Sulit Terwujud

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak tujuh pemain muda masuk dalam lis incaran Persija Jakarta.

Dari tujuh pemain muda, empat di antaranya berseragam PSM Makassar.

Sementara dua pemain lainnya telah resmi berseragam Persija Jakarta.

Di antara pemain bidikan Persija Jakarta, tak semuanya memilik Macan Kemayoran.

Satu di antaranya dikabarkan memilih berseragam PSM Makassar.

Berikut tujuh pemain incaran Persija Jakarta:

1. Akbar Arjunsyah (Resmi/21 tahun)

Pemain pertama yang diumumkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta adalah bek sayap asal Gresik United, Akbar Arjunsyah.

Akbar Arjunsyah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta pada Senin (17/4/2023).

"DONE DEAL‼️ Welcome to Persija, @akbararjunsyah16," tulis @persija.

2. Rizky Ridho (Resmi/21 tahun)

Masih di hari yang sama Senin (17/4/2023), Persija Jakarta memperkenalkan Rizky Ridho sebagai rekrutan anyarnya.

Tentu, pembelian Rizky Ridho menjadi transfer menggemparkan Persija Jakarta.

Menyusul saat itu, santer dikabarkan Rizky Ridho tengah diupayakan untuk meneken kontrak anyar dengan Persebaya Surabaya.