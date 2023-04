Hadirkan Beragam Bahan Pokok dengan Harga Murah, Mentan SYL Tinjau Bazar Ramadhan Kementan

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meninjau Bazar Ramadhan yang diadakan tanggal 20 Maret - 18 April 2023 di halaman parkir Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan).

Bazar ini diadakan oleh Kementan untuk menyediakan berbagai jenis komoditas pangan berkualitas dengan harga terjangkau khususnya selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H bagi para pegawai Kementan dan masyarakat umum.

“Pasar murah Ramadhan di Kementerian Pertanian adalah setiap tahun dilakukan dalam berbagai momen seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal hingga Tahun Baru. Pegawai Kementan ada ribuan orang. Kegiatan ini juga sangat disenangi oleh para ibu- ibu karena harga disini lebih murah dari pasar,” kata Mentan SYL pada peninjauan dan penutupan Bazar tersebut, Selasa (18/4/2023).

Mentan SYL menjelaskan bahwa Bazar Ramadhan diadakan berkat kerjasama antara jajaran Eselon I Kementan dan para mitra binaan guna memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama bagi pegawai Kementan, tetapi juga terbuka untuk umum.

Pasokan pangan didatangkan langsung dari para petani, sehingga harganya lebih rendah dari harga pasar dan kualitasnya terjamin.

“Para mitra binaan seperti Charoen Pokphand untuk daging, mitra pengelolaan kacang, mitra telur, dan lainnya, semuanya berkontribusi dalam bazar ini sehingga harga yang diberikan kepada masyarakat sangat terjangkau. Biasanya Bazar Kementan tidak hanya dihadiri oleh pegawai saja, tapi juga oleh masyarakat dari luar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Mentan SYL sekaligus membagikan 1.000 bibit tanaman seperti bibit rambutan, durian, jambu, mangga kepada pegawai Kementan dan seluruh pengunjung Bazar Ramadhan.

“Berlangsungnya bazar ini saya ini sangat menggembirakan. Satu hal lagi siapapun berkunjung disini boleh mengambil tanaman 1 tanaman ke rumahnya secara gratis, tapi harus ditanam. Jadi belanja di Bazar Ramadhan Kementan langsung dapat pohon gratis,” ucapnya.

Pedagang Makanan,Tina mengatakan setiap tahun selalu berpartisipasi dalam Bazar Ramadhan dan mengaku bahwa penjualannya meningkat pesat utamanya pada bulan Ramadhan ini.

Pengunjung Bazar Ramadhan sangat bervariasi dan pengunjung dari luar cukup banyak sehingga ini memberikan keuntungan dan peluang untuk para pedagang.

“Saya sangat senang dan syukur- syukur penyelenggaraannya akan dilakukan lagi tahun depan, meski bulan puasa penjualannya meningkat. Saya juga senang karna bisa dapat bibit gratis, pokoknya setiap tahun bazar Kementan terus ditingkatkan sehingga pedagang dan penjual sama- sama nyaman,” tutup Tina.

Untuk diketahui, harga minyak goreng Rp.12.000/ liter, gula pasar Rp.12.000 per kilogram, daging sapi Rp.100.000 per kilo, telur Rp.25.000 per kilo, daging ayam Rp.24.000 per kilo, bawang putih Rp.22.000 per kilo, bawang merah Rp 25.000 per kilo.

Tak hanya pangan, Bazar Ramadhan ini pun menyediakan berbagai jenis pakaian dan lainnya yang dibutuhkan selama Ramadhan dan Idul Fitri.(adv\reskyamaliah).