Hotel Mercure Makassar Hadirkan Menu Buka Puasa dengan Sentuhan Khas Indonesia dan Arabian

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Pengunjung menunggu menu yang dimasak oleh chef buka puasa di Losari Restaurant Hotel Mercure, Jl Cendrawasih, Makassar, Sabtu (15/04/2023). Konsep All You Can Eat ini menghadirkan tema Wonderfull Indonesia dengan menyajikan menu berbuka puasa mulai dari Ta’jil, Makanan utama hingga makanan penutup dengan cita rasa Indonesia dan memadukan nya pula dengan menu bernuansa Arabian.

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Pengunjung memilih menu buka puasa di Losari Restaurant Hotel Mercure, Jl Cendrawasih, Makassar, Sabtu (15/04/2023). Konsep All You Can Eat ini menghadirkan tema Wonderfull Indonesia dengan menyajikan menu berbuka puasa mulai dari Ta’jil, Makanan utama hingga makanan penutup dengan cita rasa Indonesia dan memadukan nya pula dengan menu bernuansa Arabian.