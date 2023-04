Luxe Event Planner Gelar Beauty Workshop Semi Private Hadirkan Adi Rustana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Luxe Event Planner menggelar beauty workshop semi private dengan menghadirkan salah satu MUA Hits Indonesia, Adi Rustana.

Kegiatan tersebut sukses diselenggarakan pada Selasa (11/4), di hotel Swiss-belinn Panakkukang Makassar.

Turut hadir sebagai sponsor acara brand kecantikan dari PT Paragon Technology and Innovation yaitu Make over, Instaperfect dan Crystallure.

Beauty workshop tersebut dilakukan untuk berbagi ilmu, terutama dalam mengasah kemampuan untuk membuat make up pengantin dapat terlihat lebih mempesona dan memukau.

Beauty Workshop ini dibagi menjadi 2 sesi, untuk sesi pertama adalah Beauty Demo dari Adi Rustana dan disesi kedua dilanjutkan praktek makeup oleh seluruh peserta Beauty Workshop.

Para peserta yang hadir begitu antusias mengikuti acara ini dan tak lupa Make over, Instaperfect dan Crystallure juga memberikan hadiah kepada peserta yang menjadi best participant di acara tersebut.

Make over, Instaperfect dan Crystallure juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over dan Wardah Beauty House