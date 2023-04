Kolom Andi Suruji: Sadikin Aksa : We Did It

Official PSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - WE did it... Itulah komentar pendek Sadikin Aksa, Direktur Utama PT PSM, ketika saya mengirimkan ucapan syukur "alhamdulillah" selepas Wiljan Pluim cs menuntaskan misinya, mengalahkan Madura United untuk meraih tiga poin sekaligus memastikan gelar juaranya.

Seperti biasa, sebagai Komisaris, saya selalu mengirimkan kalimat pendek "bismillah" kepadanya setiap kali PSM mau bertanding. Begitu pula setelah pertandingan, saya kirimi alhamdulillah.

Itu sebagai tanda rasa syukur pertandingan dapat diselesaikan dengan selamat oleh tim. Terlepas apa pun hasilnya. Hanya untuk saling menguatkan.

Sadikin dan saya, sama-sama tegangnya kalau menonton PSM Makassar bertanding.

Sadikin mengatasi ketegangannya dengan berjalan ke berbagai sudut stadion, tidak mau duduk menyaksikan pertandingan.

Kadang baru mau duduk kalau pintu stadion sudah ditutup, dan mengambil tempat di pojok-pojok stadion tanpa kelihatan dan sorot kamera.

Menjelang shalat subuh hari itu, Sadikin mengirimkan pesan : saya masih belum percaya kita bisa bawa PSM juara.

Saya maklumi perasaannya.

Banyak yang meragukan PSM dapat berkinerja amat bagus pada musim kompetisi 2022-2023 ini.

Selama putaran pertama, PSM hanya sekali kalah.

Putaran kedua juga sekali kalah sampai memastikan diri menjuarai kompetisi yang penuh tantangan dan kendala.

Apalagi musim kompetisi sebelumnya, PSM Makassar nyaris degradasi.

Hampir terdepak turun ke Liga 2. Padahal, pencinta PSM selalu mengklaim tim ini memiliki tradisi juara.

Memasuki musim laga 2022-2023, PSM Makassar boleh dibilang mengalami krisis segalanya.