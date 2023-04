Kunjungan di Tribun Timur, Vikram Sinha: Indosat Ooredoo Hutchison Semakin Diminati Warga Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berkunjung ke kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih nomor 430, Makassar, Senin (3/4/2023).

Hadir langsung President Director & CEO Vikram Sinha, Chief Executive Officer

Desmond Cheung, District Operation Head Kalisula Rusdi Mardan, Director and Chief Human Resources Officer Irsyad Sahroni.

Lalu SVP Head of Region Kalisumapa Prio Sasongko, SPV Head of Corporate Communications Steve Saerang, VP Head of External Communciations Eni Nur Ifati, AVP Public Relations for East Area Nataziah.

Rombongan disambut hangat oleh Pemimpin Umum Tribun Timur Andi Suruji, dan Wakil Pimpinan Redaksi I Tribun Timur Ronald Ngantung.

Dalam kesempatan itu, President Director & CEO Vikram Sinha bersama manajemen IOH lainnya menceritakan perkembangan IOH, terutama di Sulawesi Sulawesi (Sulsel).

Dipaparkan bahwa area Sulawesi, khususnya di Sulsel mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Terutama di daerah Bulukumba, Jeneponto, Parepare, Palopo, hingga Luwu.

Menurutnya, Sulsel merupakan area prioritas karena memiliki penduduk yang besar.

“Sekarang bisa dibilang kami yang ada di Sulawesi sudah hampir 89 persen sudah tercover,” paparnya.

Dalam kesempatan itu juga dipaparkan bahwa proyek penggabungan jaringan Tri dengan Indosat sudah memiliki kapasitas yang bagus.

“Sebelumnya rata-rata dapatnya 4 mega, sekarang rata-rata di atas 50 mega,” sebutnya.

SVP Head of Region Kalisumapa Prio Sasongko menambahkan, IOH juga telah siap menyambut lebaran Idulfitri 1444 H.

Dimana nantinya bakal diadakan penambahan site baru di berbagai wilayah.

“Kita sudah siap persiapan Ramadan, semua sudah siap,” tambahnya.

Manajemen IOH dalam kesempatan itu juga meminta saran dan masukan dari Tribun Timur.

Pemimpin Umum Tribun Timur Andi Suruji mengatakan bahwa jaringan desa perlu diperhatikan.

“Desa harus diperhatikan. Bagaiamana memajukan orang-orang desa,” kata Andi Suruji.(*)