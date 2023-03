Live Delay di Indosiar dan Vidio, Cek Cara Nonton Online Madura United vs PSM Makassar di Usee TV

Cara nonton online Madura United vs PSM Makassar dan akses Link Live Streaming via Usee TV pada laga pekan 32 Liga 1 2022/2023, Jumat (31/3/2023), Pukul 21.30 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut cara nonton online Madura United vs PSM Makassar via Usee TV pada laga pekan 32 Liga 1 2022/2023.

Pertandingan bertajuk The Final Liga 1 2022/2023 antara Madura United vs PSM Makassar akan tersaji hari ini, Jumat (31/3/2023), Pukul 21.30 Wita.

Partai pekan 32 Liga 1 2022/2023 Madura United vs PSM Makassar akan menjadi penentu raihan trofi atau titel juara musim ini.

Dimana skuad PSM Makassar sebagai kandidat terkuat juara Liga 1 hanya membutuhkan 2 poin tambahan untuk mengunci gelar juara.

Ini artinya jika PSM Makassar menang atas Madura United maka status juara Liga 1 2022/2023 akan menjadi milik skuad asuhan Bernardo Tavares.

Sayangnya, partai penentu di laga Madura United vs PSM Makassar tak disiarkan secara langsung oleh pihak Broadcaster dalam hal ini Indosiar dan Vidio.

Berdasarkan informasi terakhir pertandingan Madura United vs PSM Makassar hanya disiarkan ulang alias Live Delay via Indosiar dan Vidio pada Pukul 23.30 Wita.

Hal ini kemudian yang membuat Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares geram.

Sekedar diketahui pertandingan Liga 1 pada, Jumat (31/3/2023), sesuai jadwal yang diterbitkan PT LIB sebagai operator akan ada 3 partai yang digelar di waktu bersamaan.

Yakni Madura United vs PSM Makassar dan Persija vs Persib serta Persikabo vs Barito Putera.

Untuk laga Persija vs Persib akan disiarkan langsung via Indosiar dan vidio.com.

Sementara Persikabo vs Barito Putera disiarkan langsung via vidio.com.

Adapun Madura United vs PSM Makassar berstatus Live Delay di vidio.com dan Indosiar Pukul 23.30 Wita.

Namun tak perlu khawatir, untuk bisa menyaksikan langsung laga Madura United vs PSM Makassar bisa diakses via Usee TV.