Timsel KPU Sulsel
Breaking News: Inilah 14 Nama Calon Anggota KPU Sulsel Periode 2023 - 2028
Timsel mengumumkan 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel periode 2023 - 2028, Jumat (24/3/2023).
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Sudirman
DOK PRIBADI
Ketua Timsel KPU Sulsel Nur Fadhilah Mappaselleng.
TRIBUN-TIMUR.COM - Tim Seleksi (Timsel) mengumumkan 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel periode 2023 - 2028, Jumat (24/3/2023).
Mereka yang lolos seleksi disampaikan Ketua Timsel KPU Sulsel Nur Fadhillah Mappaselleng di Hotel Mercure.
Tujuh diantaranya akan dipilih menjadi komisioner dan tujuh lagi menjadi cadangan.
"Tadi malam kami sudah tetapkan dan hari ini diumumkan,"ujarnya.
Inilah 14 nama calon komusioner KPU Sulsel
1. Abd Azis (L)
2. Abdul Thayyib Wahid Ramli (L)
3. Ahmad Adiwijaya (L)
4. Andi Tenri Sampeang (P)
5. Ernida Mahmud (P)
6. Fatmawati (P)
7. Hasbullah (L)
8.Hasruddin Husain (L)
9. Marzuki Kadir (L)
10. Muhammad Naim (L)
11. Muhammad Yusuf AR (L)
12. Romy Harminto (L)
13. Tasrif (L)
14. Upi Hastati (P)
Berita Populer