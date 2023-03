2 Legenda PSM Makassar Yakin Laskar Pinisi Juara Liga 1 2023-2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar peluang akhiri puasa gelar juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah 23 tahun.

Skuad PSM Makassar duduk di puncak klasemen Liga 1 2022-2023 dengan 69 poin.

PSM Makassar butuh dua poin lagi jika ingin kunci gelar juara. Selisih 13 poin dari Persib Bandung di urutan dua dan 15 poin dari Persija Jakarta di posisi tiga.

Bahkan, tim berjuluk Laskar Pinisi peluang juara jika Persib dan Persija imbang atau kalah pada pekan ini.

Dua legenda PSM Makassar, Kurniawan Dwi Yulianto dan Bima Sakti mengirim harapan kepada PSM Makassar.

Baca juga: PSM Makassar Peluang Juara Pekan Ini, Syaratnya Persib Bandung dan Persija Jakarta Tergelincir

Kedua pemain ini merupakan yang bawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 1999-2000.

Kurniawan Dwi Yulianto berharap, PSM Makassar bisa konsisten hingga akhir musim untuk angkat trofi juara.

"Semoga bisa konsisten dan juara. All the best," katanya kepada tribun-timur.com beberapa waktu lalu.

Kurniawan Dwi Yulianto melihat kunci keberhasilan tim besutan Bernardo Tavares di puncak klasemen karena hubungan baik terjalin dalam tim.

"Solid kuncinya saya rasa," ucapnya.

Pria 46 tahun ini menilai materi pemain muda dalam skuad PSM Makassar sekarang, buat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) itu punya masa depan cerah.

"Dengan materi pemain muda tentu PSM Makassar punya masa depan yang cerah," sebutnya.

Sementara Bima Sakti jika Willem Jan Pluim cs bisa bawa kembali trofi juara ke Makassar.

"Saya sebagai mantan pemain bersyukur jika PSM Makassar juara. Saya ucapkan selamat. Tinggal satu pertandingan lagi, satu kemenangan lagi mereka (PSM Makassar) bisa mengukir sejarah lagi setelah 23 tahun," katanya.