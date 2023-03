Phinisi Point Hadirkan Ngabuburit hingga Tarwih Bareng Selama Ramadan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mall Phinisi Point (PiPo) bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1444 H atau Ramadhan 2023.

Beragam program pun telah disiapkan mall yang terletak di Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar tersebut.

Marketing Communication & Public Relation PiPo, Eddy Wijaya mengatakan, tahun ini PiPo mengangkat tema Ramadan Fest.

“Phinisi Point kini siap menyambut kembali indahnya Bulan Suci Ramadhan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Phinisi Point mengangkat tema Ramadan Fest,” kata Eddy, Minggu (19/3/2023).

Sesuai dengan tema diusung, ada beberapa event akan berlangsung di seluruh area PiPo.

Salah satunya,Ngabuburit.

Program ini terdiri dari Lomba Dai Cilik, Lomba Nasyid, Lomba Bedug, Lomba Adzan, Lomba Tilawah Quran.

Lalu ada Lomba Mewarnai, Lomba Fashion Show, Lomba Membuat Kartu Ucapan Ramadan dan Idulfitri.

Ada juga Lomba Standup Comedy, Tausiah Ramadan Live IG @phinisipoint, dan beberapa komunitas olahraga.

Program berikutnya Tarwih Bareng di PiPo yang terbuka untuk masyarakat umum.

Kemudian Bazzar Murah Ramadan yang akan dimulai 27 Maret sampai 5 April 2023.

Selanjutnya, akan hadir di Parking Lot PiPo yakni, Arabian Night by Halo Mafela Project dengan berbagai aktivitas.

Diantaranya Food, Fashion, Beauty Property and Otomotif Bazzar and Exhibition mulai pada 7-16 April 2023.

PiPo bekerja sama dengan MTF Market juga akan memanjakan pengunjung dengan mngadakan Bazzar dan Exhibition di seluruh atrium, dimulai 14 – 23 April 2023.

Anniversary ke-6

PiPo juga akan menyambut Anniversary yang ke-6 dengan mengusung tema Something New at Phinisi Point.

Dalam rangka Anniversary ini, PiPo akan mengadakan Mascott Competition yang terbuka secara umum dan nasional.

Event ini memperebutkan total hadiah Rp 20 juta. (*)